Pedro Sánchez acusa a Junts per Catalunya de "copiar a la derecha y a la ultraderecha" por su negativa a votar el escudo social

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acusado hoy a Junts per Catalunya de "copiar los discursos de la derecha y la ultraderecha" por mantener su negativa a aprobar la batería de medidas que llegan este jueves al Congreso de los Diputados, incluido el escudo social.

Pedro Sánchez ha defendido sus medidas y ha aseverado que "este Gobierno cumple con Cataluña" y no entiende por qué la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, "identifica las situaciones de potencial desalojo de familias y colectivos vulnerables con la ocupación; nada tiene que ver una cosa con la otra".

Después de que Nogueras confirmara durante su pregunta en la sesión de control que Junts dirá 'no' a las medidas que se votan el jueves, Sánchez ha detallado una serie de iniciativas que favorecen a las empresas y a los ciudadanos de Cataluña, como la bajada de impuestos a las pymes y a las rentas que ingresan menos de 20.000 euros anuales o "el incremento de la financiación de Cataluña en 60.000 millones con respecto a la anterior etapa".

El Gobierno, ha reiterado Sánchez, "cumple con Cataluña" y los ciudadanos catalanes lo saben como confirma, ha dicho, el CEO -el CIS catalán- en sus encuestas de opinión sobre la percepción de la gestión del Ejecutivo de España en esta comunidad.

Nogueras ha sido antes muy dura con el presidente del Gobierno y con sus supuestos incumplimientos y le ha acusado de "engañar a los catalanes". La portavoz nacionalista ha insistido al Ejecutivo en que separe la votación del escudo social de la parte referida a los desahucios y contará con el apoyo de Junts para el primero. "Escudo social, sí; ocupaciones, no". "¿Qué es para ustedes el escudo social? ¿Es un titular?", le ha preguntado, "si realmente quieren aprobarlo, ¿por qué no lo separan de la ocupación, por qué no lo hacen?"

"Ustedes han incumplido con la aprobación del concierto económico", le ha espetado, "no tenemos la llave de la caja, ni la financiación singular, ni la cesión del IRPF o con el traspaso de Rodalies; ustedes engañan a todos, incluidos a sus socios incondicionales [en referencia a ERC] y también engañan con el escudo social". "Menos encuestas y más pisar la calle; tendrá que decidir si está al lado de la gente que levanta cada día la persiana o al lado de los que revientan puertas".

El presidente del Gobierno ha lamentado el rechazo de Junts al decreto y ha concluido esperando que "ojalá" pueda "de nuevo trabajar" con este partido, no por esta formación, ni por su Gobierno, "sino por Cataluña".

Antes de su rifirrafe con Nogueras, Sánchez ha tenido su cara a cara semanal con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al que ha acusado de llevar a cabo "en vez de política para adultos, política para ultras". Con un tono sobrado y bromeando, el presidente del Gobierno ha acusado al jefe de la oposición de llevar a las Cortes "una sarta de mentiras, bulos e infamias".

El presidente ha preguntado a Feijóo "qué problema hay" con desclasificar los documentos del 23F. "¿Pero por qué les molesta que se desclasifiquen los papeles del intento de golpe del Estado de 23? ¿Pero qué problema hay?", ha interpelado. Acto seguido, ha atacado al presidente popular con el caso de presunto acoso sexual del alcalde de Móstoles o con la reciente destitución de un consejero y varios altos cargos de la Comunidad de Madrid: "En vez de dar lecciones, debería aclarar qué va a hacer en Móstoles tras la denuncia de acoso de una exconcejal o qué va a hacer con los pocholos que en Madrid se dedican a gestionar la educación de los hijos y las hijas de los madrileños.

Por último, Sánchez ha preguntado a Feijóo qué va a hacer con Carlos Mazón, expresidente de la Generalitat valenciana, al que la juez de Catarroja ha señalado por su "grosera negligencia". "Por favor, en lo que ha quedado. En lugar de política para adultos, política para ultras", ha enfatizado.

Alberto Núñez Feijóo, en su turno de palabra, ha exigido al jefe del Ejecutivo que "desclasifique" sus "viajes en Falcon", las "causas del apagón" del pasado 28 de abril, "los contratos que han acabado en mordidas" o "los papeles del 'Delcygate'".

Mezclando escándalos con medidas polémicas, Feijóo ha concluido comparando a Adolfo Suárez en 1981 con Pedro Sánchez hoy y ha espetado que "el 23F había un presidente del Gobierno que luchaba contra el terrorismo mientras usted pacta con ellos, los lleva a Moncloa y los excarcela para seguir siendo presidente". "Cada vez le votan menos", ha añadido, porque "ha arrasado con todo".

A renglón seguido, ha acusado a Sánchez de presumir de "limpieza mientras le desborda la corrupción" y de presumir de "feminismo mientras mantiene al ministro del Interior", Fernando Grande-Marlaska, tras el escándalo del DAO.

En varias ocasiones, incluso en su turno de respuesta a la portavoz de Junts per Catalunya, Pedro Sánchez ha bromeado con las intervenciones de Feijóo en el Congreso. "Debe ser muy frustrante", ha llegado a decir a los diputados del PP cuando le increpaban, "venir los miércoles y escuchar a su líder de bancada; para una cosa que le piden a la semana y claro, vienen aquí…", afeó el presidente en tono de mofa.