23F, el golpe de Estado

Tejero puso en duda los planes de Armada: "Es un chapucero, lo que quiere es ser presidente como sea"

Miguel Ángel Rodríguez

Miguel Ángel Rodríguez

Madrid

Antonio Tejero, en pleno golpe de Estado del 23-F, puso en duda las intenciones que tenía el general Alfonso Armanda. En una conversación entre Tejero y Juan García Carrés, el único civil condenado por el intento de golpe de Estado, el teniente coronel de la Guardia Civil avisa de que Armada es un "chapucero" e insta a su interlocutor a que avise al general Jaime Milans del Bosch a que no se fíe de él, que "lo que quiere es ser presidente como sea, al precio que sea".

