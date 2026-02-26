Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Muere TejeroAlicante 23FInfluencers VPOProtesta VPODeuda Serra GeladaCalima y danaInversión aeropuerto
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Desclasificación de los documentos del golpe de estado del 23F, en directo: última hora de su publicación en el BOE y reacciones

El Gobierno difundirá "153 unidades documentales", que conforman "toda la documentación que se ha encontrado hasta el momento"

45 años del 23F: así lo vivieron los alicantinos y alicantinas

45 años del 23F: así lo vivieron los alicantinos y alicantinas

INFORMACIÓNTV

A. Romero / J. Quintana / O. González / R. Gargoi

El Gobierno ha anunciado que va a desclasificar hoy un total de "153 unidades documentales" relacionadas con el intento del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, "toda la documentación que se ha encontrado hasta el momento", y que pondrá a disposición de la ciudadanía a partir del mediodía en la página web de Moncloa.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents