Papeles 23F
IU cree que la desclasificación es otra operación de blanqueo del rey Juan Carlos
Servimedia
El portavoz de Izquierda Unida en el Congreso de los Diputados y secretario general del PCE, Enrique Santiago, interpretó este jueves que la desclasificación de documentos relativos al intento de golpe de Estado del 23-F es “una nueva operación de blanqueo del papel del jefe del Estado” de entonces, el rey Juan Carlos.
En declaraciones a su llegada al Pleno del Congreso, Santiago cuestionó la veracidad del documento desclasificado que hace referencia a una supuesta nota del Comité Central del PCE. “Hemos verificado en los archivos históricos del partido, y esa nota no existe en absoluto”, certificó, además de denunciar que el PCE siguiera “absolutamente infiltrado” por la Policía después de haber sido uno de los ponentes de la Constitución.
“Nos da la impresión de que hay una nueva operación de blanqueo del papel del jefe de Estado”, interpretó, reafirmándose en su tesis de que el rey Juan Carlos “sabía lo que se estaba preparando” y “dejó transcurrir muchas horas, probablemente viendo cómo se situaban los distintos capitanes generales” ante el intento de golpe.
Santiago reconoció que “en lo desclasificado por ahora no hay nada” que confirme esa tesis, pero lo atribuyó a que “faltan multitud de documentos”, muchos porque no se han desclasificado y otros desaparecidos o hechos desaparecer por un capitán del Cesid.
“Es decir, esto es una operación, a nosotros nos da la impresión, de blanqueo del papel del jefe de Estado”, insistió, como también hizo con la demanda que verbalizó todo Sumar desde el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que desclasificaría los papeles. “Basta de desclasificar a cuenta gotas documentos de hace 45 años. Si tuviéramos ya aprobada la Ley de Información Clasificada, a los 20 años habría sido desclasificado automáticamente”, subrayó literalmente.
- Cinco jóvenes de entre 18 y 24 años de una misma familia consiguieron una vivienda protegida en Les Naus de Alicante
- El gestor de la cooperativa tiene un ático en Les Naus de Alicante que ha pedido permiso a Vivienda para vender
- Así es la lujosa reforma de una de las viviendas protegidas de Alicante: de estilo neoclásico y con un enorme vestidor
- La playa de El Pinet en Elche recupera su esplendor
- De Maldivas a Les Naus de Alicante: los 'influencers' también se fijan en la vivienda protegida
- La promoción de 1976 del Colegio Jesús-María Vistahermosa de Alicante celebra su 33º aniversario
- La Generalitat confirma que prescinde de la Senda del Poeta y apuesta por otras actividades para jóvenes de entre 12 y 30 años
- La Aemet lo confirma: ambiente casi primaveral en Alicante antes del cambio radical del tiempo para el fin de semana