La jueza de la dana: "Considero que hay indicios razonados y que no debo retener la causa, pero continuaré hasta que se pronuncie el TSJCV"

La jueza de la dana, la magistrada Nuria Ruiz Tobarra, titular del Tribunal de Instancia 3 de Catarroja, continuará con la investigación por los 230 fallecidos en la dana de Valencia del 29 de octubre de 2024 hasta que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) se pronuncie sobre la exposición razonada para que el alto tribunal valenciano investigue al expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón. Ruiz Tobarra se pronunció sobre la continuidad de la causa de la dana al inicio de la nueva declaración prevista para ayer, en la que compareció otro miembro del núcleo duro del epresidewnte autonómico: Francisco González Pérez, exdirector de Comunicación y Promoción Institucional con Mazón, que mantiene la dirección general de Promoción Institucional con el actual president Juanfran Pérez Llorca.

Petición de suspensión de la declaración de la abogada de Argüeso

La magistrada Nuria Ruiz Tobarra se ha tenido que pronunciar sobre la continuidad de la instrucción porque una abogada ha solicitado la suspensión de la declaración de Francisco González Pérez. Se trata de la abogada Yulia Ivanistova que también asiste, junto al letrado José María Bueno Manzanares (que representa a Manos Limpias en otras causas), a Emilio Argüeso el exsecretario autonómico investigado en la causa de la dana. La letrada ha argumentado que, tras la presentación de la exposición razonada para que el TSJCV investigue a Carlos Mazón, solicitaba la suspensión porque el interrogatorio del director general giraría en torno a los contactos con Mazón el 29 de octubre, por lo tanto, debía retrasarse hasta que el alto tribunal valenciano se pronunciara sobre la investigación al expresidente de la Generalitat. La letrada Ivanistova adelantaba su protesta si no se decidía anular la declaración y se introducían preguntas más allá de los dos investigados (Argüeso y la exconsellera Salomé Pradas).

Continuar con la instrucción hasta que se pronuncie el TSJCV

Una petición de suspensión que la magistrada de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, rechazó antes de continuar con la declaración. "Yo debo continuar con la instrucción hasta que haya pronunciamiento del TSJCV", ha asegurado, según fuentes conocedoras de su explicación. Y aunque ha admitido que el testigo Francisco González Pérez era "próximo a Mazón" y perteneciente a su núcleo duro, las preguntas que debería responder también tenían que ver con los dos investigados, Salomé Pradas y Emilio Argüeso, que fueron los directores del plan de emergencia, desde el nivel cero y uno (Argüeso) al dos (Pradas). Por tanto, las preguntas podrían incluso "beneficiar" a los dos acusados de ahí que haya decidido "no suspender" la declaración de Francisco González Pérez.

"En mi humilde entender hay indicios razonados y no debo retener la causa"

La magistrada ha realizado una breve defensa de su decisión de elevar la exposición razonada sobre Carlos Mazón al TSJCV". "En mi humilde entender considero que hay indicios razonados y que no debo retener la causa", ha justificado. Pero también ha añadido que aún quedan "diligencias pendientes que afectan a la gestión de la emergencia por los directores del Plan de Emergencias", por lo que decidía no suspender la declaración, a pesar de la protesta de la abogada de Argüeso, que constará en la grabación de la declaración (y que después se transcribe, pero no se notifica a las partes, para evitar filtraciones".

"Es la jueza del pueblo y ha tomado la decisión que el pueblo quería"

Antes del inicio de la declaración, dos de los abogados que ejercen la acusación popular y particular, Manolo Mata y Gabriel Rodríguez, han valorado la petición de la jueza instructora TSJCV de investigar a Carlos Mazón, expresidente de la Generalitat: "Es la jueza del pueblo y ha tomado la decisión que el pueblo quería", ha asegurado Manolo Mata, que representa a Acció Cultural del País Valencià y a una persona lesionada en la dana.

Mata, preguntado por la exposición razonada de la jueza, ha comentado que era un "paso inevitable" aunque ha recordado que faltan por efectuar más de 100 declaraciones de alcaldes y víctimas, entre otros. También ha indicado que el TSJCV no tiene por costumbre hacer instrucciones muy minuciosas y muy largas pero en este caso "era el momento --trasladar la exposición razonada-- para evitar problemas posteriores", según informa Europa Press.

"Otra cosa es lo que hará el TSJCV", aseguró, para agregar que considera "probable" que el TSJCV se pronuncie a favor de que continúe la investigación y se busquen más indicios contra Mazón para luego instruirse definitivamente la causa en el tribunal valenciano. Y concluyó: "Es la jueza del pueblo y ha tomado la decisión que el pueblo quería. La justicia es más justicia cuando se encardina y hace lo que quiere la gente", ha dicho.

Otro de los abogados personados como acusación particular en el procedimiento, Gabriel Rodríguez, ha manifestado que la jueza, con la exposición razonada, "ha actuado de acuerdo a una necesidad existente derivada de las declaraciones de otras personas llamadas a desvelar la realidad del asunto que se investiga". Preguntado por si cree que el TSJCV imputará a Mazón, ha respondido: "Nada basta con tener la razón. La razón luego te la tienen que dar. Al TSJCV le corresponde hacer justicia según la ley orgánica del Poder Judicial", expuso.

Tras la nueva testifical, la magistrada Nuria Ruiz Tobarra dictó ayer una providencia para que las partes personadas en la causa de la dana y el fiscal de la dana, Cristóbal Melgarejo, se pronuncien sobre "una posible prórroga del plazo de instrucción por tiempo de 6 meses" a contabilizar "desde la fecha de su próximo vencimiento, el 30 de abril de 2026".