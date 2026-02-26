Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Condena de García Ortiz

El Supremo rechaza anular la condena al exfiscal general y le abre la puerta para pedir amparo al TC

Las dos magistradas discrepantes con la sentencia que le inhabilitó vuelven a votar en contra del resto del tribunal

El ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz

El ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz / Diego Radamés - Europa Press

Cristina Gallardo

Cristina Gallardo

Madrid

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha rechazado anular la condena al ex fiscal general del Estado, que era lo que le solicitaban tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado, una decisión esperada --este tipo de recursos no suelen prosperar-- y que abre la puerta a que Álvaro García Ortiz pueda acudir ahora en amparo ante el Tribunal Constitucional.

La decisión hecha pública este jueves cuenta con el voto discrepante de las magistradas Ana Ferrer y Susana Polo, las mismas que se posicionaron en contra de la sentencia que inhabilitó por dos años a García Ortiz para seguir siendo fiscal general por un delito vulneración de datos reservados de la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

