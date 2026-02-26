Juicio en la Audiencia Nacional
La defensa de los Pujol interrogará al inspector de policía que investigó a la familia
El agente es el instructor de las diligencias policiales incorporadas en la causa por, entre otros delitos, presunto blanqueo de capitales
El instructor policial del caso Pujol sitúa en Grand Tibidabo el origen de la fortuna en Andorra de la familia del expresidente catalán
Los abogados defensores del expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol Soley, y de su familia, así como de los letrados de los otros 16 acusados en el proceso judicial por la fortuna oculta en Andorra, acapararán todos los focos este jueves en la vista en la Audiencia Nacional. Frente a ellos estará el inspector del Cuerpo Nacional de Policía número 89140, que este miércoles desgranó, a preguntas del fiscal Fernando Bermejo y de la Abogacía del Estado, las conclusiones a las que llegó sobre el presunto blanqueo de capitales.
En principio, está previsto que tome la palabra en primer lugar Cristóbal Martell, que defiende al expresidente y a su hijo mayor, Jordi Pujol Ferrusola. De él se espera un interrogatorio extenso y minucioso, ya que al primogénito del exmandatario se le atribuye la mayoría de las operaciones que están bajo sospecha y que, según la acusación, fueron utilizadas, en parte, para camuflar el presunto cobro de comisiones. El agente relató que la causa nació al constatarse “movimientos ocultos y sociedades pantalla” y situó la fortuna de los Pujol en el caso Gran Tibidabo y en la venta de un edificio a la Generalitat.
Los defensores, por lo tanto, irán al ataque desde el minuto uno para desmontar el extenso relato del inspector policial, que fue interrogado por el fiscal y la Abogacía del Estado sobre todos sus informes y, en definitiva, sobre cada una de las operaciones sospechosas que figuran en los escritos de acusación. No es descartable que los abogados de los imputados aprovechen las primeras palabras pronunciadas ante el tribunal por el inspector de policía —actual jefe de sección de la Comisaría General de Información—, que admitió “animadversión personal” hacia los acusados por una denuncia que presentaron en su contra. Después precisó que esa “animadversión” no era hacia los encausados, sino hacia su dirección letrada. El presidente del tribunal minimizó esa posible animadversión.
En el caso de que no todas las defensas puedan interrogar a este policía, instructor de las diligencias policiales sobre esta presunta trama, el funcionario deberá comparecer de nuevo en la sala de vistas el próximo 9 de marzo, cuando se reanude el juicio. Estaba prevista para este jueves la declaración de otros cinco agentes, pero muy posiblemente no podrán ser interrogados por falta de tiempo y sus declaraciones pasarán a la próxima sesión, el 9 de marzo.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Generalitat afirma que la única fórmula para devolver las viviendas protegidas de Alicante es poniéndolas a la venta de forma legal
- Cinco jóvenes de entre 18 y 24 años de una misma familia consiguieron una vivienda protegida en Les Naus de Alicante
- Un patrullero de la Armada atraca este martes en El Campello y podrá ser visitado por la tarde
- El gestor de la cooperativa tiene un ático en Les Naus de Alicante que ha pedido permiso a Vivienda para vender
- Caos en los accesos a Alicante: retenciones en la A-70 y un accidente en la N-332 complican la mañana
- Marcela, una argentina afincada en Benalúa, habla sobre Alicante: 'Vivir en un lugar donde el 90% de la gente está feliz es un plus
- El TSJ da seis meses para presentar el proyecto de demolición de las torres de Punta Llisera de Benidorm
- La playa de El Pinet en Elche recupera su esplendor