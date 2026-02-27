Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Directo | Feijóo clausura el mitin de inicio de campaña para las elecciones de Castilla y León

El líder popular interviene en la campaña de Fernández Mañueco para buscar la reelección

EFE

Salamanca

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha prometido hoy a los agricultores y ganaderos un control estricto de las fronteras para que no entren productos que les hagan competencia desleal y ha asegurado que con su candidato a la reelección en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, el sector está "en las mejores manos".

Feijóo ha reivindicado su compromiso con el sector primario en el primer día de campaña electoral de las autonómicas, en el que está recorriendo la provincia de Salamanca con visitas a la cooperativa Dehesa Grande en Peralejos de Abajo y Vitigudino, la Fuente de San Esteban y un mitin de cierre de jornada en el Teatro Nuevo Fernando Arrabal de Ciudad Rodrigo, aunque sin Mañueco, que pasa la jornada en León.

El líder del PP ha hecho estas declaraciones en el mismo día en que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado que la Unión Europea aplicará provisionalmente el acuerdo comercial con los países del Mercosur, la medida con la que Vox hace campaña contra el PP para disputarle el apoyo del campo con la idea de que los populares "traicionan" a los agricultores y ganaderos en Bruselas votando con los socialistas.

Uno de los argumentos que reitera Mañueco en sus actos es que solo con un Gobierno encabezado por Feijóo los agricultores y ganaderos tienen garantizada una buena negociación de la Política Agraria Común (PAC), como en su día ocurrió, subraya, con los ejecutivos de José María Aznar y Mariano Rajoy.

