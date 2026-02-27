Una denuncia por acoso sexual en el PSOE de Gijón obliga a suspender de militancia a un miembro de la ejecutiva del partido

El exconcejal y miembro de la ejecutiva local del PSOE de Gijón, Iván Álvarez Raja, ha sido suspendido como militante del PSOE por orden de la dirección nacional del partido tras la denuncia interna contra él por un supuesto caso de acoso sexual.

La denuncia fue interpuesta por una afiliada del PSOE de Gijón a través de los canales internos de la organización. El supuesto caso de acoso sexual del que se acusa a un miembro de la ejecutiva local del PSOE de Gijón también se difundió a través de redes sociales, si bien en esas publicaciones no se concretaba contra quien iba dirigida la denuncia, ni quien era la denunciante.

El PSOE de Gijón, a raíz de esa difusión en redes sociales, realizó un informe, incluyendo preguntas a la persona que había alertado en redes sociales sobre la existencia de ese supuesto caso.

Ese informe se hizo llegar a Madrid, canalizándolo a través de la FSA, que lo remitió a Madrid el pasado 7 de enero. La Agrupación Municipal del PSOE de Gijón había informado a la FSA de los hechos susceptibles de responsabilidades el pasado mes de diciembre. Hasta ayer jueves, desde Madrid no se había adoptado ninguna medida.

"Tolerancia cero"

La Federación Socialista Asturiana y la Ejecutiva Municipal Socialista de Gijón difundieron a primera hora de la tarde de este viernes un comunicado conjunto en el que señalan que "nos reafirmamos en el compromiso inequívoco con la tolerancia cero ante cualquier conducta imporpia en nuestras organizaciones. Esta actitud es la que nos permite presentarnos ante la sociedad como una fuerza política seria, responsable y coherente en su proceder".

En el comunicado conjunto explican que el departamento de Atención al Militante y a la Ciudadanía de la Comisión Ejecutiva Federal notificó el jueves por la mañana a las secretarías de organización de la FSA y del PSOE de Gijón a apertura de un expediente de suspensión cautelar de uno de sus miembros.

El comunicado interno no alude a las razones que motivaron la apertura del expediente, pidiendo reserva y confidencialidad a las partes afectadas.

En el comunicado se añade que "tanto en este caso como en cualquier otro en el cual el comportamiento de alguno de sus afiliados pueda conllevar responsabilidades, la FSA y la Agrupación Municipal somos tan escrupulosas como exigentes con la aplicación rápida y estricta de los protocolos internos, con todas las consecuencias que puedan derivarse. Ese es el mismo proceder que hemos seguido en este asunto: puesta inmediata en conocimiento de los hechos y respeto absoluto a los procedimientos internos".