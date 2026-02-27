Montero seguirá trabajando para llegar a un acuerdo sobre la gestión del IRPF con ERC

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, declaró este viernes que no existe un acuerdo con ERC sobre la cesión de la gestión del IRPF para Cataluña y, por tanto, “hay que seguir trabajando”, si bien recordó que siempre ha sido “muy clara” en su oposición a que esta comunidad recaude el total del impuesto.

Montero instó a ERC a “hablar, hablar y hablar” y a “abandonar posiciones extremas” para concitar posturas sobre el IRPF, como ocurrió con la propuesta del modelo de financiación autonómica, a pesar de que se partía de “posiciones que estaban en las antípodas”.

“Hemos ido trabajando para llegar a un punto de encuentro y hoy estamos en condiciones de presentar un modelo de financiación, dentro del régimen común, que aporta unos recursos muy importantes para todas las comunidades autónomas, especialmente para Andalucía y para Cataluña”, apuntó la ministra de Hacienda en una entrevista en Cadena Ser, recogida por Servimedia.

Montero defendió que el nuevo modelo de financiación autonómica no supone un enfrentamiento entre territorios y se detuvo en el caso de Andalucía, comunidad a la que es candidata por el PSOE, que recibirá 5.700 millones más cada año.

La ministra insistió en que Andalucía “es la comunidad más beneficiada por el modelo de financiación” y negó la existencia de ningún “cupo catalán” en esta propuesta, a pesar “del relato que se hace”.

También reprochó al PP sus críticas al nuevo modelo por el simple hecho de “venir de la mano de la adversaria política”, sin presentar ellos ningún modelo alternativo.

“Hay que discutir sobre las cosas. Hay que discutir sobre los planteamientos que se ponen en la mesa, no descartarlo por el simple sectarismo político de que viene de un gobierno progresista al que se le niega el pan y la sal”, recalcó.

Como candidata a la Junta, y en el contexto de las celebraciones del Día de Andalucía este sábado, Montero subrayó que la propuesta de Hacienda no solo beneficia a la comunidad, sino que, además, esta región necesita estos recursos “para intentar converger en términos de renta y para superar esas diferencias históricas”.

Noticias relacionadas

“Yo ya tengo decidido a dónde voy a destinar esos 5.700 millones en el momento en que sea presidenta de la Junta de Andalucía”, aseguró la ministra, que ha prometido destinar 1.000 millones de esa cantidad a vivienda cada año.