Podemos propone un referéndum vinculante sobre la autonomía leonesa

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, ha planteado un programa de más de medio centenar de medidas para León, entre ellas un referéndum "vinculante" sobre su autonomía al denunciar que ha sido una tierra "expoliada por las políticas del PP".

En un acto de partido en el que ha estado acompañado por el cabeza de lista en León de Podemos-Alianza Verde por León, Sixto Martínez, ha mostrado su intención de que la voz del partido "resuene con fuerza" en las Cortes y también para "echar al Partido Popular" de la Junta "después de 40 años perpetuando políticas que han perjudicado especialmente a la provincia de León".

"Desde Podemos estos días hemos presentado nuestro programa que se vuelca especialmente con la provincia de León que contiene 56 medidas específicas para esta provincia fundamentalmente consistentes en blindar y ampliar los servicios públicos, en conseguir más derechos y en lograr una economía y un modelo industrial que esté enraizado en el territorio", ha asegurado.

En este contexto, "como primera medida específica" para la provincia, está la celebración de un "referéndum vinculante para que la ciudadanía decida si quiere que León siga formando parte de la comunidad o si quiere que León sea una comunidad autónoma propia". "Además, entre otras cuestiones fundamentales, abordamos el modelo económico para esta provincia. Estamos viendo cómo en las últimas décadas el Partido Popular ha convertido a la provincia de León en una tierra de sacrificio, está expoliando a la provincia de León", ha denunciado.

Macrogranjas, biogás, eólicas y fotovoltaicas

Pablo Fernández se ha mostrado "radicalmente en contra" de macroproyectos que "erosionan y menoscaban" esta provincia, de ahí que en el programa apuesten por "la paralización inmediata de los grandes proyectos de macrogranjas, de plantas de biomasa, de biogás, de parques fotovoltaicos y de parques eólicos". "Creemos que la riqueza que se produce en la provincia de León, que es muchísima, tiene que quedarse en nuestra provincia. "Un nuevo modelo industrial para la provincia de León que respete y que cuide el territorio y que también permita que nuestros jóvenes puedan quedarse en esta tierra a desarrollar un proyecto vital digno", ha argumentado.

Todo ello pasa por "echar al Partido Popular" y con un proyecto "como el que encabeza en León Sixto", van a ser capaces de "llevar la voz de la ciudadanía leonesa a las Cortes" y "proveer de políticas públicas que doten de futuro a esta tierra".

Sixto Martínez, por su parte, ha reivindicado que los ríos, los lagos, los montes, los pastos, incluso los montes "arrebatados por grandes propietarios" son de los leoneses y deben convertirse en "montes de utilidad pública".

Al hilo estas palabras ha planteado la necesidad de crear una "empresa de energía pública en León". "Por ejemplo, no entendemos por qué no se coloca energía hidráulica limpia en el Bernesga y en el Torío, para León y su alfoz. Y, sobre todo, en un territorio extremadamente rural y maravillosamente rural, con siete reservas de la biosfera, con 1.200 juntas vecinales, comunidades energéticas que debemos subvencionar desde la Junta. Así lo haremos si gobernamos", ha finalizado.