Abascal reduce las expectativas de un acuerdo a 24 horas de la investidura de Guardiola en Extremadura

El presidente de Vox ve "difícil" llegar a un entendimiento de última hora, pero seguirá tendiendo la mano al PP

Abascal ve a Sánchez como el "tonto útil" y le pide "estar callado" sobre Irán

Abascal ve a Sánchez como el "tonto útil" y le pide "estar callado" sobre Irán

Sara Fernández

Carmen Hidalgo Sancho

Mérida

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha reconocido este lunes que ve “difícil” cerrar un acuerdo inminente con el PP para la investidura de María Guardiola como presidenta de la Junta de Extremadura. A tan solo 24 horas de que comience el pleno, el líder de la formación ha admitido que las negociaciones no atraviesan su mejor momento tras semanas de desencuentros. En declaraciones a los medios en la localidad soriana de Almazán, durante un acto de campaña en Castilla y León, ha asegurado que “se ha torpedeado el acuerdo durante todas estas semanas”, lo que complica un entendimiento de última hora.

“No sé si estamos más cerca del sí o del no" ante la votación de la investidura, cuyo debate arranca mañana y tendrá su primer escrutinio el miércoles. No obstante, ha afirmado que "sea cual sea el resultado" de esta primera votación, Vox mantendrá su "mano tendida" hacia el PP porque siguen con "voluntad de construir una alternativa", apoyada en "bases firmes".

Exigencias

El líder de Vox ha advertido que su partido no abandonó en 2024 gobiernos autonómicos de los que formaba parte (como en el de Extremadura) “para volver ahora” a respaldar ejecutivos que, a su juicio, hagan “exactamente lo mismo” que motivó su salida. En este punto, ha insistido en sus exigencias en materia migratoria y ha rechazado cualquier acuerdo que suponga, en sus palabras, una “colaboración con Sánchez en el reparto de la inmigración ilegal”.

“Pueden estar seguros de que no van a ocurrir”, ha remarcado en referencia a esa posibilidad, marcando así una de las líneas rojas de su formación en las negociaciones con los populares. «Si el PP está dispuesto a rectificar ese tipo de cosas yo creo que podremos llegar a algún tipo de acuerdo», ha añadido, aunque considera que «no va a ser fácil», pues ha reiterado que entonces fueron engañados por el líder del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo.

