Eduardo, turista español atrapado en Catar por la guerra en Irán: "Desde el aeropuerto veíamos los misiles"

Eduardo y Noelia pasaron del paraíso al infierno en solo unas horas. Esta pareja de sevillanos volvía el sábado de pasar una semana en las Maldivas en la playa bajo el sol, sin embargo, la vuelta a casa se truncó. Al aterrizar en el aeropuerto de Doha, donde tenían que hacer que escala antes de ir a Madrid, sobre las 12:15, los teléfonos comenzaron a sonar como un estruendo. Irán había atacado Catar.

Al bajar del avión, vieron como en las pantallas del aeropuerto aparecían cancelados todos los vuelos. Durante casi 20 horas, Eduardo y Noelia permanecieron en el interior del aeropuerto sin saber qué iba a pasar con ellos. En ese tiempo, a través de las cristaleras vieron volar "varios misiles". "Había mucho nerviosismo porque no sabíamos si éramos los objetivos o lo que se intentaba hacer", señala el sevillano.

"Una brutalidad", recuerda Eduardo, ya "más tranquilo", en una conversación telefónica con El Correo de Andalucía. Eduardo sale con cuidado de su habitación de hotel, donde comparte habitación con su mujer y dos turistas madrileños. El domingo a las 5:30 pudieron salir en dirección a un hotel por seguridad después de que Irán atacara el aeródromo de Dubai. "La peor mañana de mi vida", asegura.

Los misiles continúan

La pareja llegó a un hotel saturado de gente venida de todas partes del mundo y les informaron de que no quedaban habitaciones. "En el hall había un caos absoluto", confiesa, mientras apunta que, desde Qatar Airways, no sabían que iba a pasar y que la única información que tenían era que el espacio aéreo estaba cerrado. De hecho, aún desconocen cuándo podrán montarse en su avión en dirección a casa.

Entre la muchedumbre que llenaba la entrada del hotel, la pareja escuchó un estruendo. "Habían tirado un misil y el ejército catarí lo interceptó", describe Eduardo, que cuenta cómo desde el hotel les hicieron ir corriendo hacia el sótano, donde había un búnker. Allí, junto con españoles, europeos o indios, estuvieron echados en el suelo tuvieron que esperar hasta que pasara el peligro, cuando les permitieron salir

"Los objetivos no somos nosotros, es la base de EE.UU. que está a unos 30 kilómetros de donde estamos", explica el joven. La cercanía del centro de operaciones estadounidense hacía que cada respuesta desde Catar a los misiles iraníes se escuchaba al lado. No ha sido la última vez. En la mañana de este lunes, otra vez han tenido que correr al sótano "por puro protocolo", ya que al interceptar un misil, pueden caer escombros.

En contacto con la Embajada

Finalmente el domingo Eduardo y Noelia pudieron refugiarse en una habitación. "Ahí ya me eché a llorar", reconoce al narrar la tensión a la que Noelia y él estuvieron expuestos durante horas. Pese a que pudieron acceder a una cama y un cuarto de baño, aunque tienen que compartir el espacio con otros dos turistas españoles atrapados. "La verdad es que agradezco no estar solos, hemos hecho piña", sostiene.

Sin poder acceder por el momento a sus maletas, que estaban facturadas y siguen en el aeropuerto, Eduardo cuenta que están los dos con la ropa de él. Así, lamenta que todavía no saben cuándo podrán volver a casa o cuando van a tener al menos un poco de normalidad. Este lunes han salido pro primera vez al supermercado a por algunas cosas de necesidad, como espuma de afeitar.

"Mañana van a empezar a salir algunos aviones de Dubai, no significa que nosotros vamos pasado mañana", indica. De hecho, apunta que el sentimiento generalizado es que les queda al menos una semana en esta situación a la espera de normalidad. Durante todo este tiempo, Eduardo ha estado en contacto con la Embajada española en el país de Oriente Medio. "Han actuado muy bien, nos explicaron la situación", señala.