EEUU retira 14 aviones de guerra de Morón y Rota y los lleva a Alemania y Reino Unido tras el 'no' de España al uso de las bases para atacar a Irán

El Pentágono ha completado este lunes el traslado de una escuadrilla de grandes aviones cisterna y de transporte logístico de las bases de Morón y Rota a otras bases europeas, para que puedan operar en apoyo a las fuerzas implicadas en el ataque a Irán que Estados Unidos está llevando a cabo con Israel, y ante la negativa del gobierno español a ceder su suelo para esa guerra.

Fuentes militares españolas confirman que el proceso de retirada de aviones de apoyo se ha completado este lunes, sumando un total de 14 aeronaves de gran tamaño, tanqueros en su mayoría. Como "tanqueros", o también nodrizas, se conoce en el argot militar a los aviones gasolinera que abastecen en vuelo a los cazas durante una operación aérea.

Seis de los aviones retirados están entre los tanqueros de mayor tamaño del mundo, los Boeing KC-135 R, de los que a primera hora de este lunes habían salido dos hacia la base alemana de Rammstein, la principal de las Fuerzas Aéreas norteamericanas en Europa, y lugar de destino, en principio, de las fuerzas inicialmente estacionadas en las pistas de utilización conjunta hispano-norteamericana de Rota y Morón.

Travesía seguida por el avión cisterna norteamericano 62 3534 entre las bases de Morón y Ramsteim en la pasada madrugada. / Adsbexchange

Esos dos últimos aviones han hecho el trayecto habitual para ir a Rammstein, atravesando el espacio aéreo español de sur a norte, doblando el Canal de La Mancha con un sobrevuelo sobre territorio británico y enfilando el camino hacia la base alemana, en el suroeste del país. Al menos un avión cisterna de la USAF permanece en la pista de Rota sin el rechazo de Defensa, pues no está implicado en las operaciones militares de Oriente Medio.

El total de aviones retirados por Estados Unidos de suelo español es de 14, según las mencionadas fuentes. Parte de la escuadrilla se alojará también en la base británica de Mildenhall, especializada en el abastecimiento, después de que el gobierno británico haya cambiado de opinión, aseguran las fuentes militares. Hasta este lunes, el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, no era partidario de ceder instalaciones para apoyo a la guerra contra Irán por no encontrarse amparada en un acuerdo internacional, pero se abrió a un uso limitado americano de sus infraestructuras poco antes de sufrir una base británica en Chipre un ataque de misiles iranís este mismo lunes.

"Absolutamente ninguna asistencia"

No ha habido comentarios por parte norteamericana sobre este desencuentro con el Gobierno de España. La retirada se produce después de que el Ejecutivo denegara a Washington este sábado el uso de las bases de utilización conjunta para ataques a otros países sin cobertura de un acuerdo internacional.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha confirmado este lunes, durante una base a la escuela militar de manejo de helicópteros de Armilla (Granada), la retirada de aviones norteamericanos "en un momento muy complicado, muy difícil". Ha negado "rotundamente" cualquier apoyo de Rota y Morón a EEUU en su ataque a Irán: "No se ha dado ningún tipo de asistencia, ninguno, absolutamente ninguno".

El convenio de utilización de las bases fija en su articulado que España permite a EEUU su uso para "objetivos del ámbito bilateral o multilateral de este convenio", y que "cualquier uso que vaya más allá de estos ojbetivos exigirá la autorización previa del gobierno español".

Parte de los aviones retirados desde este domingo tienen presencia habitual en Rota; no ocurre lo mismo con Morón, cuyas pistas no alojan misiones permanentes, sino ocasionales, explican las fuentes consultadas por este diario.

En los días previos a los grandes ataques aéreos contra Irán, ingenieros militares norteamericanos inspeccionaron en Morón los alojamientos de personal, supuestamente con vistas a un despliegue. Hace tres semanas, y mientras importantes grupos navales de ataque norteamericano se acercaban a Irán, un número no determinado de vuelos militares fue desviado de Rota, pero no por vetos de Madrid, sino porque se estaban haciendo obras en pista, confirmas fuentes próximas a las operaciones.

Una excepción

Hay una excepción al veto de España al uso de la base aérea sevillana y la base naval gaditana: aviones militares norteamericanos implicados en el ataque a Irán sí podrán usarlas si es por una necesidad humanitaria. O sea, la repatriación de heridos, principalmente, matizan las citadas fuentes.

La ministra ha argumentado que en el convenio que permite a Estados Unidos el empleo de las bases de Morón y Rota no se acogen acciones unilaterales sin cobertura legal. "Entendemos que ese convenio tiene que operar en el marco de una legalidad internacional, un amparo internacional del ámbito que sea para que se puedan realizar esas operaciones", ha dicho, y ha opinado que "en este momento, en la operación que están realizando los ejércitos de Israel y Estados Unidos están actuando unilateralmente, sin el apoyo de una resolución internacional".

Robles se ha alineado con el Gobierno en esta explicación para el veto de Madrid, que antes, este lunes, confirmaba el ministro de Exteriores, José Manuel Albares. La titular de Defensa se ha posicionado en contra de la represión del régimen iraní a su pueblo, "sobre todo a las mujeres", pero ha afirmado que "deben ser los iraníes los que resuelvan sus problemas. España está en contra de la violencia".

El Gobierno español, ha dicho Robles, cambiará de postura si hay "una resolución internacional que dé cobertura a esta actuación" pero, "entendemos que en este momento el tratado [entre España y EEUU sobre las bases] no es de aplicación con estas actuaciones en concreto".