Españoles en Dubái: "El aviso era que nos quedáramos en casa, seguros"

La escalada militar en Oriente Próximo mantiene a decenas de viajeros y residentes españoles atrapados en el Golfo Pérsico, con el espacio aéreo cerrado y la incertidumbre sobre cuándo podrán regresar.

Entre ellos hay algunos que estaban de vacaciones y otros que se trasladaron recientemente a Dubái por trabajo y que viven el conflicto desde dentro: desde noches marcadas por explosiones y alertas en el móvil hasta una aparente normalidad en las calles durante el día.

"Un mensaje de alerta"

Miguel Ángel, malagueño de 24 años, se mudó a Dubái hace un mes junto a su hermano (21) y su pareja (23) por una oportunidad laboral. Cuenta que el sábado supo de lo ocurrido por un audio que le envió su madre. “Nosotros no estábamos muy pendientes de las noticias y me sorprendió”, explica. Al contrastar con españoles conocidos, supieron que algunos vecinos sí habían visto destellos o impactos en el cielo.

El momento más tenso para él llegó de madrugada: “Sobre las 12 o la 1 de la noche se escucharon unos bombazos y unos ruidos de explosiones bastante fuertes”. A ese susto se sumó un mensaje de alerta, similar a los avisos de emergencia que se reciben en España por temporales: “Nos llegó un SMS de alerta… con amenaza de impacto de misil. Nos decía que estuviésemos en casa, seguros y alejados de las ventanas”.

“Ese momento fue bastante agobiante. No sabíamos qué hacer”, admite. “Es una situación que la puedes ver por la tele, pero cuando tú la estás escuchando en persona es bastante diferente”.

Miguel Ángel señala que llamaron al teléfono de emergencia de la Embajada de España en Emiratos, donde les confirmaron que el espacio aéreo estaba cerrado y les recomendaron permanecer en casa, en una zona segura. “Ahora mismo estamos un poco a la espera de noticias”, resume.

Su principal duda es qué ocurrirá cuando se reanuden los vuelos: “No sabemos si la embajada o los gobiernos van a facilitar algo o nos vamos a tener que buscar la vida”.

Aparente normalidad

Aun así, describe un contraste llamativo en la ciudad. Vive en Business Bay, cerca del centro y del Burj Khalifa, y asegura que la vida cotidiana sigue casi intacta: “Te asomas y la gente está en la calle tranquilamente cenando, paseando, haciendo deporte… todo abierto”. “Daba la impresión de que los paranoicos éramos nosotros”, añade.

En la misma línea se expresa Antonio, otro joven malagueño que también lleva alrededor de un mes en Dubái. “En las noticias hay muchas noticias falsas y aquí la gente está tranquila y haciendo vida normal”, afirma.

Según su testimonio, los ruidos que se escuchan se corresponderían con intercepciones: “Los sonidos que se oyen son de misiles que están interceptando y no ha colisionado ninguno en tierra. Lo único que ha podido caer son restos… o algún dron”.

Antonio reconoce que lo peor fue al inicio: “El primer día fue más tenso, hubo más explosiones”. Sobre la posibilidad de volver, lo deja en el aire: “Ahora mismo no lo sé, porque el espacio aéreo no se sabe aún cuándo será abierto de nuevo”.

Turistas atrapados: "Nos pilló todo el caos en el aeropuerto"

Además de residentes, hay viajeros sorprendidos cuando intentaban regresar a casa. Tania, malagueña atrapada en Dubái, explica que ella y su familia quedaron bloqueados cuando ya estaban en el aeropuerto camino de Málaga. “Cancelaron vuelos, fue el ataque y nos pilló todo el caos en el aeropuerto”, relata. Según cuenta, una de las explosiones se produjo cerca de la zona donde se encontraban. “Uno de los vídeos que vimos de la explosión fue en la puerta 12, que justo estuvimos comiendo cerca de esa puerta”, comenta.

La primera noche, añade, fue especialmente dura por el miedo y la incertidumbre vividos en familia: “Escuchamos una explosión muy fuerte, gritos, estando en la habitación con los niños y la alarma. Retumbó. Temblábamos, llorábamos, no sabíamos qué hacer”, asegura.

Mientras el conflicto continúa, los andaluces afectados en Dubái y Doha esperan novedades sobre la reapertura del espacio aéreo y sobre posibles opciones de salida. Desde la Subdelegación del Gobierno aseguran a este periódico que, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, se está atendiendo a los ciudadanos españoles que permanecen allí.