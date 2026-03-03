Educación
La Comunidad de Madrid anuncia un acuerdo con los rectores de las universidades públicas para un nuevo modelo de financiación
El acuerdo se rubricará este mediodía en la Real Casa de Correos
Víctor Rodríguez
Madrid
La Comunidad de Madrid ha alcanzado un acuerdo con los rectores de las seis universidades públicas madrileñas para poner en marcha un nuevo modelo de financiación plurianual. Así lo trasladan desde el Gobierno regional. El acuerdo será firmado este mediodía en la Real Casa de Correos, momento en que se desvelarán los términos del mismo.
El asunto venía tensando la relación entre el gobierno de Ayuso y las universidades, que denuncian una infrafinanciación acumulada de 15 años. La cuestión estuvo en el centro del cese del hasta hace dos semanas consejero de Educación madrileño, Emilio Viciana que ocasionó la primera crisis de gobierno en el Ejecutivo de Ayuso en la legislatura de su mayoría absoluta.
- Los pisos de Les Naus de Alicante cuentan con la 'protección' de Mazón y se vendieron a precio del Botànic
- El lince ibérico acecha la provincia de Alicante: estas son las zonas dónde se le ha visto
- Aviso de tormentas en Alicante con la llegada de Regina: estos son los municipios de la provincia que deben sacar el paraguas
- Las autocaravanas buscan su espacio: de multas recurridas a más zonas habilitadas en Elche
- Un coche arde en Fontcalent y retenciones en la N-332 a la altura de Santa Pola y Torrevieja en una mañana con 44 incidencias en Alicante
- Clarence Seedorf, animando al Hércules
- Claudio Barragán, tras el Hércules-Eldense: “Por querer ir a ganar el partido, lo hemos perdido”
- Del Castillo de Santa Bárbara a los Goya: Alicante se cuela entre los premiados