Amenazas de Donald Trump
Feijóo pide "respeto" a España tras las amenazas de Trump, pero acusa a Sánchez de "perjudicar" los intereses nacionales
El líder del Partido Popular ha cargado contra la política exterior del Gobierno, que juzga como "una constante irresponsabilidad"
EFE
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido a los aliados de España que respeten al país, después de que el presidente de EEUU, Donald Trump, haya asegurado que "va a cortar todo el comercio con España" y ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de perjudicar los intereses de la nación.
"Primero, España. A nuestros aliados les pido respeto a nuestra Nación", ha afirmado a través de X, en una referencia velada a Estados Unidos, socio de España, y a Trump, que ha afirmado que España ha sido "un socio terrible" de la OTAN.
Todo ello después de la negativa del Gobierno español a autorizar el uso de las bases de Morón y Rota en las operaciones militares contra Teherán.
España, ha afirmado Feijóo, es "un país fiable, comprometido con la libertad y con los valores de Occidente" y es "mucho más que su mal Gobierno".
El líder del PP ha mandado un mensaje a Sánchez y ha dicho que si Irán le da las gracias y Estados Unidos le considera "un terrible aliado" el que falla es él, algo que perjudica "los intereses de España".
Según Feijóo, aunque "caben opiniones distintas" sobre la "crítica" situación internacional, lo que "ya no admite discusión" es que la política exterior del Gobierno es "una constante irresponsabilidad" y que "la frivolidad tiene consecuencias".
Por "intentar ganar unos votos", ha agregado, no se puede "poner en riesgo" la seguridad, la estabilidad y la posición de España en el mundo.
Cuando él llegue al Gobierno, ha prometido, España "volverá a ocupar su sitio" en Europa, en la OTAN y "en todas partes" y estará siempre del lado de la libertad y frente a los tiranos.
- Los pisos de Les Naus de Alicante cuentan con la 'protección' de Mazón y se vendieron a precio del Botànic
- El lince ibérico acecha la provincia de Alicante: estas son las zonas dónde se le ha visto
- Aviso de tormentas en Alicante con la llegada de Regina: estos son los municipios de la provincia que deben sacar el paraguas
- La sanción a la que se enfrenta la promotora de las polémicas viviendas de Sant Joan
- La promotora de las viviendas de Sant Joan, tajante: 'Hemos actuado con legalidad y transparencia
- Las autocaravanas buscan su espacio: de multas recurridas a más zonas habilitadas en Elche
- Un coche arde en Fontcalent y retenciones en la N-332 a la altura de Santa Pola y Torrevieja en una mañana con 44 incidencias en Alicante
- El PSOE aprieta a Barcala por los pagos de Rocío Gómez a Les Naus y le exige aclarar cuándo los conoció