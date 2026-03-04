La Guardia Civil solicita paralizar el clúster del Maestrazgo (Teruel) tras los registros en Forestalia

La conocida como 'Operación Perserte', el operativo que ayer desencadenó la detención del dueño de Forestalia, Fernando Samper Rivas, ha puesto el punto de mira en la provincia de Teruel y en el mayor proyecto eólico del país: el clúster del Maestrazgo. Y es que la Guardia Civil investiga como fraudulenta su tramitación por seguir adelante con informes técnicos desfavorables que, supuestamente, omitió un alto funcionario del Ministerio de Transición Ecológica (Miteco) a cambio de obtener participaciones en la misma empresa beneficiaria. Por eso mismo, según ha podido saber EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) del Seprona ya ha solicitado al Juzgado su inminente paralización.

Es, de hecho, una medida cautelar que se ha reclamado ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Teruel, cuyo titular, el juez Juan José Cortés, deberá resolver con la información que a lo largo de la jornada de ayer remitieron los investigadores adscritos al UCOMA. De esta forma se pretende dejar en standy by el impulso del que va a ser el mayor proyecto éolico del país, ya que en estos momentos se está investigando el cobro de mordidas a cambio de la emisión favorable de las declaraciones de impacto ambiental cuando los informes técnicos se oponían a ello.

Detalle de los 20 parques eólicos que compondrán el Clúster del Maestrazgo. / GRÁFICO: GONZALO DE DOMINGO

En cualquier caso, el impulso del Clúster del Maestrazgo acumula varios meses de retraso por parte del fondo danés Copenhagen Infraestructure Partners (CIP), la entidad que en los últimos meses de 2024 adquirió la iniciativa a Forestalia. Son 122 aerogeneradores repartidos en nueve municipios, Cantavieja, Fortanete, La Cuba, La Iglesuela del Cid, Mirambel, Mosqueruela, Puertomingalvo, Tronchón y Villarluengo, con la proyección de 20 parques eólicos bajo los nombres de El Cid (4), Concejo (3), La Vacada (6), Cabecero (3) y La Estrella (4).

Noticias relacionadas

A finales del mes de febrero de 2025, de hecho, este medio de comunicación anunció que las obras comenzarían al mes siguiente con una inversión inicial de 1.100 millones tal y como aseguró el director de CIP en España, Javier Prados. En el fondo danés se barajaba que las obras pudieran comenzar antes de este mismo verano tras asumir el anterior retraso.