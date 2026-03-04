La secretaria de Estado de Comercio justifica una excepción en el embargo de armas a Israel: "Supondría un menoscabo económico, industrial y de empleo"

El Gobierno ha denegado ya 219 licencias de exportación a Israel de armas y material de uso militar desde que, en octubre de 2023, y tras los atentados de Hamás, comenzara la ofensiva israelí sobre Gaza. Actualmente están en proceso la revocación de 21 licencias vigentes. Son datos que ha ofrecido este miércoles la secretaria de Estado de Comercio, Amparo López Senovilla, compareciendo ante la Comisión de Defensa del Congreso.

Ha habido, no obstante, excepciones a esta política: aquellos vetos que "supongan un menoscabo para los intereses generales nacionales", ha explicado.

Con ello se ha referido a la salvedad que el Consejo de Ministros hizo el pasado 23 de diciembre a petición de la rama española Airbus. Era material israelí que se necesitaba en la cadena de montaje de la firma, relacionado con "proyectos industriales aeronáuticos de gran potencial exportador", ha recordado. Y con ello se refería a los aviones de gran carga logística A400M, el A330 MRTT y C295 y al dron Sirtap.

La no exportación de estos productos por recibir e incluir previamente material israelí en su ensamblaje iba a suponer "claramente un menoscabo para los intereses generales de España en términos industriales, económicos, de empleo y tecnológicos", y por ello "se consideró justificada la necesidad de aplicar esa excepción". Con esta excepción, "se preservan empleos de alta cualificación en España, unos 4.500 entre directos, indirectos e inducidos", ha considerado.

Denegación de licencias

En su comparecencia, esta número dos de Economía (el ministerio tiene dos secretarías de Estado) ha expuesto significativas estadísticas del embargo del comercio militar y de seguridad con Israel. En 2025, las exportaciones de material apto para su empleo en acciones militares con escala en Israel supusieron cero euros. Y a lo largo de 2024 se denegaron 64 licencias de exportación y cuatro de importación.

Si se autorizaron exportaciones por valor de 1,45 millones de euros, pero no era material con destino final Israel, sino que tenía como peticionarios a Filipinas y Estados Unidos.

La secretaria de Estado ha recordado que ya desde 2001 no se autorizan exportaciones de material letal a Israel, si bien ahora, con un Real Decreto Ley que lo prohíbe expresamente, se actúa "dentro del respeto estricto del Derecho Internacional Humanitario". López Senovilla, durante sus explicaciones, ha reiterado la condena tanto del terrorismo de Hamás como del "castigo colectivo de todo un pueblo" que mantiene el Ejecutivo.