Sánchez exige a EEUU cesar los ataques a Irán y resume su posición en un “no a la guerra”

Pedro Sánchez ha pasado de condenar el ataque de EEUU sobre Irán a "exigir el cese de las hostilidades". "No se puede responder a una ilegalidad con otra", ha justificado el presidente del Gobierno durante una declaración institucional en el Palacio de La Moncloa donde ha resumido la posición de España en este conflicto rescatando el lema de "no a la guerra". Sin variar un ápice su posición, e incluso justificando el uso del término "exigir" para que tanto EEUU, Israel e Irán "paren antes de que sea demasiado tarde", Sánchez ha dejado claro así a Donald Trump que no se arredra ante sus amenazas de romper relaciones comerciales.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido en el Palacio de la Moncloa ante la situación en Oriente Medio y tras las amenazas a España por parte del presidente estadounidense, Donald Trump, por su posición ante los ataques de EEUU e Israel a Irán.

El Gobierno ha informado de que Sánchez realizará una declaración institucional a las 9:00 horas en Moncloa para exponer su opinión sobre los últimos acontecimientos en relación con ese ataque. El Gobierno los motivos por los que España está en contra del uso de las bases militares estadounidenses en esta acción que ya ha lamentado que esté al margen del derecho internacional, aunque ha criticado también al régimen iraní.

La comparecencia, según fuentes del Gobierno, estaba preparándose antes de las declaraciones de Trump en las que ha criticado a España por su posición ante este conflicto, pero, tras ellas, se prevé que el jefe del Ejecutivo responda también a las mismas.

Trump ha amenazado con "cortar todo el comercio con España" y ha dicho que "no quiere tener nada que ver" con el país después de la negativa del Gobierno a autorizar el uso de las bases de Morón y Rota en las operaciones militares contra Teherán. También ha afirmado que España ha sido "un socio terrible" de la OTAN y ha advertido de que "nadie" le dirá que no puede usar sus instalaciones.

Ante ello, el Ejecutivo ha asegurado que España cumple sus compromisos con la OTAN y con la defensa europea, y le ha advertido de que si quiere revisar la relación comercial bilateral, debe respetar la legalidad internacional y los acuerdos entre la UE y EEUU.