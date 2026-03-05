Despega de Omán un avión militar con 171 españoles repatriados por la guerra contra Irán

Un avión A330 del Ejército del Aire y del Espacio, con capacidad para unas 250 personas, ha despegado de Omán esta noche con 171 españoles que se encontraban atrapados en Oriente Próximo debido a la guerra de Irán y deseaban regresar a España.

El Ala 45 y el Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo son las principales unidades del Ejército del Aire y del Espacio que participan en la operación de evacuación. De momento, el dispositivo solo contempla un avión, aunque no se descarta que se puedan enviar más aviones a la zona de Oriente Próximo .

El avión llegará esta madrugada a la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid).

El martes llegaron a Madrid los primeros españoles evacuados de Oriente Próximo, 175 en total, en un vuelo comercial procedente de Abu Dabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos.

Era la primera de las operaciones del Gobierno desde distintos puntos de Oriente Próximo para repatriar al mayor número posible de españoles que, entre residentes, turistas y los que se han desplazado por motivos laborales, ascienden a más de 30.000 personas.

Noticias relacionadas

El Ministerio de Defensa ha recordado que en octubre de 2024, tres aviones militares del Ejército del Aire y del Espacio llevaron a cabo la evacuación de más de 240 civiles españoles en Líbano, tras la escalada del conflicto entre Hizbulá e Israel.