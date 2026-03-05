Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Distribuidores EEUUPrecio luzFuncionarias 'Les Naus'Decreto de MazónInvestigación danaReligión primariaObras nocturnas Alicante
instagramlinkedin

Violencia digital

El juez Marchena aboga por "acabar con el anonimato" en las redes sociales para perseguir delitos contra la dignidad

El magistrado del Supremo participa en un encuentro en el Congreso sobre violencia digital de género

El juez, Manuel Marchena

El juez, Manuel Marchena / A. Pérez Meca / Europa Press

Cristina Gallardo

Cristina Gallardo

Madrid

"Acabar con el anonimato" en las redes sociales. A pesar de admitir que puede tener detractores, es la propuesta que ha lanzado este jueves el magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena para mejorar la respuesta jurídica ante los delitos contra la dignidad, que afectan en gran medida a las mujeres.

El magistrado ha intervenido en una mesa sobre violencia digital de género organizada por el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid en el Congreso de los Diputados, en el que ha abogado por la "lucha concertada de todas las instituciones" para reivindicar la dignidad de las personas, muchas veces mancillada en redes sociales bajo seudónimo.

Noticias relacionadas y más

"Estamos contribuyendo a algo que es tremendamente perturbador", ha manifestado para apuntar que en muchas ocasiones quienes reivindican la libertad de expresión utilizan las redes "para denigrar a su pareja, a un juez o a cualquier ciudadano" a través de un derecho que no ejercen ellos mismos, sino "el Cid Campeador, Aristóteles o una serie alfanumérica".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Se produce en Torrevieja la mayor catástrofe de la Comunidad Valenciana: simulacro de tsunami y terremoto
  2. Educación obliga a grabar con cámaras a los profesores que se formen a distancia para evitar trampas
  3. Matan en Torrevieja a uno de los dos acusados del asesinato de un norirlandés en Rojales
  4. Esta es la nueva imagen de la calle San Francisco con la llegada de setas restauradas
  5. Dos funcionarias agraciadas con pisos protegidos no entregan la documentación requerida por Vivienda
  6. Incendio en un edificio de Alfonso el Sabio en Alicante: dos vecinos trasladados al hospital, una decena de desalojados y la avenida cortada durante una hora
  7. El bar Guillermo de Alicante cambia de aires después de 70 años
  8. Solo 5 colegios de Alicante votan para pasar a jornada continua tras tumbar Educación más de la mitad de peticiones

Dituro defiende a Rafa Mir: "Él me asegura que no le dijo ningún insulto racista, nosotros creemos en su palabra y le apoyamos a muerte"

Dituro defiende a Rafa Mir: "Él me asegura que no le dijo ningún insulto racista, nosotros creemos en su palabra y le apoyamos a muerte"

La palma blanca llega a Caritas Elche para recaudar fondos

La borrasca Regina descarga en Alicante: más de 60 litros en 12 horas y aviso amarillo el viernes en toda la provincia

Transportes compra casi 150.000 traviesas para el tramo La Encina-Alicante del Corredor Mediterráneo

Transportes compra casi 150.000 traviesas para el tramo La Encina-Alicante del Corredor Mediterráneo

Barcala convierte su "caza de brujas" por las viviendas protegidas de Alicante en una investigación sobre la sobre la tramitación de las plusvalías

Barcala convierte su "caza de brujas" por las viviendas protegidas de Alicante en una investigación sobre la sobre la tramitación de las plusvalías

Y cuando vuelva Carlos Abad, ¿quién juega?

Y cuando vuelva Carlos Abad, ¿quién juega?

El conflicte de l’Iran també amenaça els arrossos alacantins

El conflicte de l’Iran també amenaça els arrossos alacantins

Alfredo Millá, ante la presidencia de Ineca: más influencia y datos de ejecución presupuestaria del Consell

Alfredo Millá, ante la presidencia de Ineca: más influencia y datos de ejecución presupuestaria del Consell
Tracking Pixel Contents