Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cacería de funcionariosDecreto Mazón viviendaIlicitanos atrapadosExportaciones EEUUMazón reapareceJornada continua colegiosComité Disciplina Rafa Mir
instagramlinkedin

Caso Koldo

Pardo de Vera niega al juez el borrado de datos y afirma que entregó el teléfono profesional a Adif tras su cese

Ábalos pide que el juicio en el Tribunal Supremo por la compra de mascarillas se aplace un mes para que nu nuevo abogado pueda preparar su defensa

La expresidenta de Adif y ex secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Isabel Pardo de Vera Posada, durante su comparecencia ante la Comisión de Investigación sobre el ‘caso Koldo’

La expresidenta de Adif y ex secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Isabel Pardo de Vera Posada, durante su comparecencia ante la Comisión de Investigación sobre el ‘caso Koldo’ / Jesús Hellín - Europa Press

Cristina Gallardo

Cristina Gallardo

Madrid

La defensa de la que fuera presidenta de Adif Isabel Pardo de Vera ha presentado un escrito de alegaciones al juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Koldo, Ismael Moreno, respondiendo a lo manifestado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en un reciente informe que la implica en los presuntos amaños, y que apuntaba que "parte del contenido" de los dispositivos utilizados por la directiva correspondiente al periodo temporal de los hechos investigados "habría sido eliminado". Su defensa niega borrado de datos alguno y explica que Pardo de Vera entregó su dispositivo profesional a Adif tras su cese.

Según el escrito al que ha tenido acceso El PERIÓDICO que firma el abogado Gonzalo Rodríguez Mourullo, la ex responsable de Transportes " hubo de entregar a los responsables de recursos informáticos de la compañía tanto el móvil como el ordenador que le habían sido confiados para el desempeño de sus funciones, si bien optó, por razones prácticas, por conservar el mismo número, pero sin realizar en ningún caso la portabilidad de datos, para la que no estaba autorizada".

Por ello, su defensa mantiene que "toda la información y todas las comunicaciones de su etapa como Presidenta (período junio 2018- julio 2021) quedaron a disposición de Adif, en atención y cumplimiento a la política de uso de dispositivos de la entidad pública." y la conjetura de la Guardia Civil "no resulta, por tanto, ni admisible ni ajustada a la realidad ".

Noticias relacionadas y más

Por su parte, el exministro José Luis Ábalos ha pedido al Tribunal Supremo que aplace al menos un mes el inicio del juicio ya señalado contra él, el que fuera su asesor Koldo García y el comisionista Víctor de Aldama por la parte de esta causa que se juzgará en el alto tribunal. El abogado Marino Turiel, que le defiende al que fuera secretario de Organización del PSOE desde mediados del pasado mes de enero, alega en el escrito al que ha tenido acceso este periódico que no ha podido acceder a la causa en la plataforma informática que funciona en el juzgado y que "a celebración del juicio en la fecha actualmente señalada impediría a esta parte preparar la defensa con las mínimas y debidas garantías".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Matan en Torrevieja a uno de los dos acusados del asesinato de un norirlandés en Rojales
  2. Esta es la nueva imagen de la calle San Francisco con la llegada de setas restauradas
  3. Incendio en un edificio de Alfonso el Sabio en Alicante: dos vecinos trasladados al hospital, una decena de desalojados y la avenida cortada durante una hora
  4. El bar Guillermo de Alicante cambia de aires después de 70 años
  5. Dos funcionarias agraciadas con pisos protegidos no entregan la documentación requerida por Vivienda
  6. Solo 5 colegios de Alicante votan para pasar a jornada continua tras tumbar Educación más de la mitad de peticiones
  7. Educación ampliará el tiempo lectivo para la asignatura de Religión en Primaria
  8. Educación obliga a grabar con cámaras a los profesores que se formen a distancia para evitar trampas

Abril en Danza celebra quince años de resistencia en Elche, Alicante y Murcia

Abril en Danza celebra quince años de resistencia en Elche, Alicante y Murcia

Alerta amarilla en El Comtat, la Marina Alta y parte de la Marina Baixa por lluvias

Jordi Sevilla alerta en el Foro Alicante de un posible adelanto electoral si Sánchez mantiene el pulso a Trump

Jordi Sevilla alerta en el Foro Alicante de un posible adelanto electoral si Sánchez mantiene el pulso a Trump

Los vecinos del Casco Antiguo de Alicante denuncian incumplimientos de la ZAS cuatro meses después de su implantación

Los vecinos del Casco Antiguo de Alicante denuncian incumplimientos de la ZAS cuatro meses después de su implantación

La histórica subasta del agua en Sant Joan: de solo hombres y en blanco y negro a la diversidad 75 años después

La histórica subasta del agua en Sant Joan: de solo hombres y en blanco y negro a la diversidad 75 años después

Subsidio para mayores de 52 años: el requisito que pide el SEPE y que los autónomos casi nunca cumplen

Subsidio para mayores de 52 años: el requisito que pide el SEPE y que los autónomos casi nunca cumplen

El precio del petróleo y del gas retoma las subidas

Tracking Pixel Contents