El PP asume que la investidura de María Guardiola podría retrasarse hasta mayo

"Ahora o en mayo, María Guardiola será presidenta". A pocas horas de celebrarse la segunda votación de investidura en la Asamblea de Extremadura, el PP traslada la convicción de que su candidata acabará al frente de la Junta pese al revés sufrido en el primer intento. Sin embargo, la incertidumbre continúa de cara a la votación de este viernes y los populares comienzan también a asumir que el desbloqueo puede no ser inmediato.

Desde Génova apuntan directamente al "cálculo electoral" de Vox como el factor que explicaría la falta de acuerdo y que podría incluso extender la negociación hasta el límite que permite el calendario. La votación fallida de este miércoles activa ya la cuenta atrás institucional: si antes del 4 de mayo no hay gobierno, la Asamblea se disolverá automáticamente y se convocarán nuevas elecciones autonómicas.

Galería | Segunda sesión del debate de investidura a María Guardiola / Javier Cintas

Retomar los contactos

Ante el silencio del PP extremeño, la dirección nacional confía en que la formación de Santiago Abascal acceda a retomar las conversaciones "lo antes posible" para superar el bloqueo. No hacerlo, indican fuentes del partido a Europa Press, solo puede obedecer a "una estrategia de dilación premeditada" vinculada al calendario electoral y los comicios en Castilla y León del próximo 15 de marzo.

"Mañana se vota de nuevo la investidura de María Guardiola en Extremadura. Nosotros estamos trabajando para evitar que Vox vote con toda la izquierda en contra. Ese es el trabajo de estas 48 horas", ha asegurado el secretario general del PP, Miguel Tellado, durante su intervención en la reunión del comité de campaña del partido en Ávila.

Tellado, que al igual que en 2023 ha asumido la interlocución de Génova para acompañar a Guardiola en las negociaciones, ha recordado que para que el gobierno pueda echar a andar con mayoría simple bastaría con la abstención de Vox en la votación de este viernes. No obstante, el dirigente popular ha insistido en que el objetivo del PP es que la candidata cuente con "apoyos sólidos que duren toda la legislatura". "Para eso basta con que Vox no vote este viernes con el partido de Pedro Sánchez", ha subrayado.

Tellado, durante su intervención en el Comité de Campaña del PP. / PP

Gobierno de derecha

En la misma línea se ha pronunciado la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz. "Ningún votante que votó al PP o que votó a Vox entendería que no hubiera un gobierno", ha afirmado este jueves en una entrevista en Espejo Público. "A Vox poco a poco se le van acabando las excusas", ha añadido, tras insistir en que el resultado de las elecciones extremeñas dejó un mandato claro para conformar un gobierno de derechas en Extremadura, con el PP al frente y la participación de Vox.

"Y yo creo que eso va a llegar. No sé si va a ser esta semana —con la segunda votación de investidura este viernes— o va a ser en mayo porque, habiendo elecciones en Castilla y León, probablemente Vox en sus cálculos electorales piense que le viene mejor seguir rechazando ese gobierno", ha señalado.

Fracaso anunciado

El primer intento de investidura se saldó este miércoles con un fracaso anunciado. Vox votó en contra al considerar que no existen todavía garantías suficientes para respaldar a la candidata popular, lo que dejó a Guardiola únicamente con los votos de su grupo parlamentario frente al rechazo conjunto de Vox, PSOE y Unidas por Extremadura.

Desde la tribuna, el portavoz de Vox en la Asamblea, Óscar Fernández, llegó incluso a acusar a la dirección nacional del PP de "torpedear" la negociación y advirtió a Guardiola de que sus "enemigos" no están en la Asamblea, sino en su propio partido. Fernández insistió en que el apoyo de Vox depende de que se acepten una serie de compromisos políticos que, a su juicio, todavía no han sido garantizados, y descartó la abstención como vía para facilitar la investidura. "Será sí o no, porque aquí no caben medias tintas", reiteró.

"Prudencia y coherencia"

Este jueves, ha sido el vicepresidente de Acción Política de Vox, Jorge Buxadé, quien ha pedido al PP "prudencia al hablar y coherencia al actuar". En declaraciones a los medios desde Burgos, Buxadé ha remarcado la posición de "mano tendida" de su partido "para conformar gobiernos fuertes", una vez más subrayando la necesidad de que las negociaciones sean "prudentes, que no se aireen en los medios de comunicación".

Quizás por eso, en Génova aseguran haberse visto sorprendidos por que el portavoz de Vox desvelara el miércoles desde la tribuna el listado de exigencias de su partido para apoyar la investidura. "No lo esperábamos", reconocen en la dirección nacional del PP, donde aseguran que ambas formaciones habían acordado mantener la discreción sobre el contenido de las negociaciones.

Las exigencias de Vox

Según el PP, las medidas citadas por Vox —entre ellas la continuidad de la central nuclear de Almaraz hasta 2050, la derogación de la ley LGTBI aprobada durante el mandato de José Antonio Monago o la declaración de la Cruz de los Caídos de Cáceres como bien de interés cultural— representan "solo una tercera parte de las propuestas que están siendo objeto de negociación". Las mismas fuentes subrayan que existe "un alto grado de coincidencia" entre los planteamientos de ambos partidos, "y eso es buena señal".

Los populares insisten en que su disposición para volver a reunirse es "total" y recalcan que cuanto antes se retomen los contactos, antes podrá superarse el bloqueo parlamentario. Confían en que el acuerdo acabará llegando, aunque se alargue. En Génova sostienen que, pese a este primer intento frustrado, la puerta a un acuerdo sigue abierta y que la negociación puede retomarse en cualquier momento si Vox decide volver a la mesa. "Hay tiempo. Ojalá también haya voluntad. Por nosotros no va a quedar", añaden.