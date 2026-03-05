PSOE y Más Madrid llevan el "No a la guerra' a la Asamblea de Madrid y Ayuso responde con Irán: "Les animo a ir solas y borrachas por Teherán"

El lema "No a la guerra", acuñado en 2003 en las protestas contra la participación española en la guerra de Irak y rescatado el miércoles por Pedro Sánchez para defender la posición del Gobierno frente al ataque de EEUU e Israel a Irán, ha llegado hoy también a la Asamblea de Madrid, donde es común que se filtren los asuntos de política nacional e incluso internacional. Hoy ha sido Irán, y la postura de unos y otros, el asunto que ha centrado la sesión de control a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Ha sido la portavoz socialista, Mar Espinar, quien primero lo ha proclamado. Con una pegatina con la bandera de España en la que se podía leer ese "No a la guerra", como el resto de diputados de su grupo, ha contrapuesto las figuras de Donald Trump, "un señor que abusa de mujeres y se adueña del petróleo usando la fuerza", y Pedro Sánchez, "que condena sin ambages los regímenes totalitarios mientras defiende la legalidad internacional y los intereses de España".

Espinar ha insistido en el mensaje que viene manejando su partido en las últimas horas de vincular patriotismo con aquella frase de 2003 que acabó por costar en gran medida el gobierno a José María Aznar. La portavoz del PSOE ha definido a Ayuso como "la cara de esa derecha vendepatrias que se arrodilla ante el poderoso" y ha cerrado su intervención con alusión al lema. "Madrid dice alto y claro, una vez más no a la guerra", ha interpelado a la presidenta madrileña, "¿dónde está usted?".

"Consternados" ante la política internacional del Gobierno, ha sido la respuesta de Ayuso. La presidenta madrileña ha rebajado un poco el tono respecto a su portavoz ayer, que calificó a Sánchez de "tonto útil de las dictaduras", ella lo ha llamado hoy "líder infantil adolescente" que abochorna a los líderes europeos que intentan mediar. Y ha vuelto sobre el mensaje contra los socios sobre los que se apoya Sánchez en el Ejecutivo. "¿No a la dictadura?", se ha preguntado. "Por supuesto, a ninguna dictadura. Tampoco la venezolana, la iraní, la comunista china, ni la comunista de ETA, que es otra dictadura que ha roto la convivencia de los españoles y hoy les da a ustedes el poder en La Moncloa", ha señalado.

También Manuela Bergerot, de Más Madrid, ha insistido con el asunto en una sesión de control a priori planteada en torno a asuntos de igualdad. Ha apelado incluso al 11M. "Jalean una guerra que solo va a traer caos e inseguridad al mundo, exactamente igual que hizo Aznar hace 23 años, cuando Madrid pagó la peor decisión del Partido Popular con el peor atentado terrorista de la historia de nuestro país y 192 muertos", ha indicado. "Si tanto le gusta la guerra vaya usted”.

Ayuso ha vuelto a Irán. "Les animo a ir solas y borrachas por Teherán", ha ironizado recurriendo a unas antiguas palabras de Irene Montero. "O, por ejemplo, con minifalda a Kabul. Ánimo. Vayan allá y llévese a sus amigos gays, a ver cuándo les van a colgar de las grúas, porque es así como tratan a la homosexualidad y a las mujeres en esos países tan ensoñados de los que tanto ustedes presumen", ha zanjado.