Interior
José Luis Santafé, nuevo DAO de la Policía: "Alguien tenía que dar un paso adelante"
El hasta ahora jefe superior de Policía de Balears y ahora en la cúpula del cuerpo asume el reto "en un momento complicado"
"Probablemente no es el mejor momento para asumir este cargo, es un momento delicado, pero en estas situaciones es cuando tienes que dar un paso adelante, no puedes quedarte al margen". El jefe máximo operativo de la Policía Nacional, el hasta ahora jefe superior de Baleares, José Luis Santafé, transmite determinación. "Hay superar esta situación".
El móvil de Santafé echa humo. Comunica constantemente, y cuando lo coge, lo hace con una advertencia: "No puedo hablar". Sin embargo, cuando se le cuestiona si hay que darle la enhorabuena o las condolencias por su nombramiento como Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional, no se lo piensa: "La enhorabuena, siempre. Puede que no sea el mejor momento, siempre es mejor cuando el nombramiento es a principio de la legislatura, pero alguien tenía que dar un paso adelante. No era momento de quedarse al margen, y de los que nos hemos ofrecido, es un honor que me hayan elegido a mí".
El comisario principal José Luis Santafé (Madrid, 1965), ingresó en la Policía en 1990, y en 1993 fue destinado a Baleares, donde ha desarrollado prácticamente toda su carrera profesional. Ha sido jefe de las Unidades de Prevención y Reacción (UPR) y de la Brigada de Policía Judicial. Estuvo al frente de la comisaría de Eivissa y desde 2022 era jefe superior de Baleares.
