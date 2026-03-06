Sara Fernández

Maestre, al límite tras un año de acoso: “Hay una persona dedicando su tiempo a acosarme a través de hombres que quieren pagar por sexo”

"Os quiero contar algo que me viene pasando desde hace un año", ha comenzado diciendo la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, en un mensaje compartido este jueves en sus redes sociales en el que denuncia el acoso sistemáticoque viene sufriendo de un tiempo a esta parte. La líder de la oposición en la capital ha presentado una denuncia ante la Policía por la difusión de la dirección de su domicilio en anuncios anónimos publicados en páginas web en las que se ofertan servicios sexuales. Más información