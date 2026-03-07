En Soria
Directo | Sánchez interviene en un mitin de campaña de las elecciones de Castilla y León
También intervendrán la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y el candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez
Redacción
Madrid
El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participa en un acto de partido con motivo de las elecciones de Castilla y León y del Día de la Mujer de este 8 de marzo, en el que también intervienen la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y el candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez.
- Se produce en Torrevieja la mayor catástrofe de la Comunidad Valenciana: simulacro de tsunami y terremoto
- Doce detenidos en Alicante y Valencia por usurpar la identidad de 5.000 personas para estafar 4,7 millones en apuestas
- Educación obliga a grabar con cámaras a los profesores que se formen a distancia para evitar trampas
- Anaximandro de Mileto, filósofo: 'La naturaleza busca siempre el equilibrio
- La primera piscifactoría de lecholas terrestre del mundo empieza a funcionar en Alicante
- Confirmado: Hacienda cambia la fecha de la declaración de la Renta en 2026
- La Generalitat advierte a la jueza de irregularidades en la adjudicación de nueve viviendas protegidas de Les Naus de Alicante
- La fortuna vuelve a Alicante: el primer premio de la Lotería Nacional se vende en Alcoy