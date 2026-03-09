Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Viviendas suelo públicoComisiones de investigaciónEmpresas alicantinas guerraPrecio del petróleoEl tiempo en AlicantePuntos críticos climáticosRobot cirujano
instagramlinkedin

POLÉMICA SANIDAD-AYUSO

La Justicia ordena a la Comunidad de Madrid iniciar ya la creación del registro de objetores del aborto

La Comunidad de Madrid deberá comenzar "de inmediato" la creación del registro de objetores, según el auto judicial emitido tras la demanda del Ministerio de Sanidad

La Justicia ordena a Ayuso a iniciar ya la creación del registro de objetores del aborto

La Justicia ordena a Ayuso a iniciar ya la creación del registro de objetores del aborto

Europa Press

EFE

Madrid

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha ordenado a la Comunidad de Madrid que inicie "de inmediato" la creación del registro de objetores para las interrupciones voluntarias del embarazo.

La Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal ha aceptado las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio de Sanidad ante la negativa del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso a aplicar la ley del aborto.

Noticias relacionadas

El tribunal especifica que, aunque la medida cautelar no supone la creación inmediata del registro por parte de la Comunidad de Madrid, sí impone la obligación de iniciar los trámites administrativos necesarios para su elaboración y aprobación, en cumplimiento de la normativa vigente. El Ministerio recurrió a la vía judicial porque Madrid es la única comunidad autónoma que se ha negado a desarrollar el registro de objetores previsto en la ley.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Generalitat impulsa la demolición del chalé ilegal de Cabezo Mortero en el corazón de Sierra de Escalona de San Miguel de Salinas
  2. Absueltos siete acusados de tráfico de drogas al declarar ilegal el registro de una nave en San Vicente donde había marihuana
  3. En Les Naus no se han hecho viviendas públicas sino viviendas en suelo público
  4. La posidonia de Santa Pola se convertirá en ingrediente para el sector cosmético
  5. Personas vinculadas al promotor de la cooperativa se repartieron la mitad de los áticos protegidos de Les Naus en Alicante
  6. Muere un conductor tras caer de una moto y ser arrollado por varios vehículos en Alicante
  7. Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: “La pensión de jubilación hay que solicitarla, no se concede automáticamente”
  8. El retraso en la urbanización del macroproyecto de La Hoya en Torrevieja deja en el aire la construcción de 775 viviendas protegidas del Plan Vive

Inician la construcción de las primeras dos casas de una "ecoaldea" de 500 viviendas en El Comtat

Inician la construcción de las primeras dos casas de una "ecoaldea" de 500 viviendas en El Comtat

Feijóo se anima a lanzar a portería en un entrenamiento de balonmano en Segovia

Estos son los municipios de Alicante donde más renta el alquiler de garajes

Estos son los municipios de Alicante donde más renta el alquiler de garajes

Arranca la construcción de una urbanización ecosostenible en Planes

Torrevieja solo cuenta con 90 plazas en salas de estudio para una ciudad de 110.000 habitantes, según el PSOE

Torrevieja solo cuenta con 90 plazas en salas de estudio para una ciudad de 110.000 habitantes, según el PSOE

Ilicitanos atrapados en Oriente Medio regresan a Elche en un autobús fletado por el Ayuntamiento

Ilicitanos atrapados en Oriente Medio regresan a Elche en un autobús fletado por el Ayuntamiento
Tracking Pixel Contents