Un juzgado admite la segunda denuncia contra Íñigo Errejón por agresión sexual

Íñigo Errejón.

Íñigo Errejón. / EFE

EFE

Madrid

Un juzgado madrileño ha admitido a trámite la denuncia que interpuso recientemente una mujer contra Íñigo Errejón por una supuesta agresión sexual ocurrida en octubre de 2021, la segunda denuncia contra el expolítico tras la que presentó la actriz Elisa Mouliaá, según ha informado el abogado de ambas denunciantes.

