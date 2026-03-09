Los policías detallan la investigación a los Pujol en el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional

La sesión del juicio por la fortuna oculta en Andorra de la familia Pujol, que se celebra en la Audiencia Nacional, comenzará este lunes en el mismo punto en el que terminó el pasado 26 de marzo. Comparecerá ante el tribunal el inspector que estuvo al frente de la investigación y que ya fue sometido a un largo interrogatorio durante dos días por parte de la fiscalía, la Abogacía del Estado y algunas de las defensas, entre ellas los abogados de la familia del expresidente. Sin embargo, quedaron por interrogar los letrados de otros acusados, quienes serán los encargados de tomar la palabra para intentar cuestionar el resultado de las pesquisas. Este mando policial argumentó en su declaración que la "transversalidad" con la que el expresidente catalán extendía su influencia sobre las distintas administraciones, independientemente de las siglas políticas, fue clave en su estrategia.

Está previsto que durante esta jornada también comparezcan en el juicio otros cinco miembros del Cuerpo Nacional de Policía que firmaron alguno de los múltiples atestados que figuran en la causa. De esta manera, se podrá entrar en detalle sobre las operaciones que, en estos momentos, están bajo sospecha, especialmente los movimientos de capital que Jordi Pujol Ferrusola realizó durante varios años y las supuestas intermediaciones que llevó a cabo en varios negocios que, según la fiscalía, son presuntamente simulados y enmarcarían el presunto cobro de comisiones. Se espera que el día sea, por lo tanto, intenso.

Transferencias a Suiza

El tribunal también ha citado para este lunes a más testigos, entre ellos, una persona que intervino en la formalización de un préstamo en nombre de otro (supuestamente utilizado por el primogénito Jordi Pujol Ferrusola para enviar dinero a Estados Unidos) y un empresario vinculado a una mercantil panameña que aparece como beneficiario de sus cuentas en un banco de Ginebra (Suiza), las cuales, según precisó el juez instructor en un auto, recibieron transferencias desde Andorra ordenadas por el hijo mayor del expresidente de la Generalitat.