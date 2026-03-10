Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Aviso amarillo tormentasBajos comerciales Les NausArquitectos Urbanismo Les Naus✍️ Juan R. GilResponsabilidad penal MazónPrecio carburantesDetenido violar escort Alicante
instagramlinkedin

Día Internacional de la Mujer

Diez neonazis detenidos por desórdenes en la manifestación del 8M en Madrid

El grupo pertenece a Núcleo Nacional y las convocantes de la manifestación aseguran haber "sufrido una agresión fascista"

La manifestación convocada por la Comisión 8M con motivo del Día de la Mujer, con el lema &quot;Amigas, al fascismo lo paramos las feministas&quot;.

La manifestación convocada por la Comisión 8M con motivo del Día de la Mujer, con el lema "Amigas, al fascismo lo paramos las feministas". / EFE / Mariscal

EFE

La Policía Nacional detuvo en torno a las 15.00 horas del pasado domingo a diez personas del grupo neonazi Núcleo Nacional por un delitos de desordenes públicos al alterar el normal funcionamiento de la manifestación del 8M en Madrid.

Fuentes policiales han informado a EFE este lunes de la detención de esas diez personas, que son militantes de Núcleo Nacional, según ha difundido en redes sociales el propio grupo ultraderechista. Las fuentes policiales han precisado que a uno de los diez detenidos se le ha imputado también un delito de atentado a la autoridad.

Agentes del distrito de Centro en colaboración con efectivos de la Brigada de Información de Madrid procedieron estos arrestos, que ha adelantado eldiario.es. Al término de la manifestación convocada por la Comisión 8 de marzo en Madrid, un grupo de entre seis y ocho personas de ideología neonazi irrumpieron la marcha, golpeando a los asistentes.

Noticias relacionadas

Agentes de la Policía Nacional intervinieron y los detuvieron. Uno de ellos intentó colarse en el escenario que estaba montado para la lectura del manifiesto y también fue detenido. Las convocantes explicaron lo ocurrido, desde el escenario: "Hemos sufrido una agresión fascista, es lo que pasa cuando legítimas a la extrema derecha, pero no tenemos miedo".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Absueltos siete acusados de tráfico de drogas al declarar ilegal el registro de una nave en San Vicente donde había marihuana
  2. Expertos juristas advierten: 'En Les Naus de Alicante no se han hecho viviendas públicas sino viviendas en suelo público
  3. Siete accidentes y retenciones en varias carreteras complican el tráfico en Alicante a primera hora
  4. La Generalitat impulsa la demolición del chalé ilegal de Cabezo Mortero en el corazón de Sierra de Escalona de San Miguel de Salinas
  5. Beto Company, tras el Atlético Madrileño – Hércules: 'Hemos perdido una oportunidad de pegar un buen golpe en la clasificación
  6. Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: “La pensión de jubilación hay que solicitarla, no se concede automáticamente”
  7. El otro negocio de Les Naus de Alicante: los bajos comerciales del residencial y 138 plazas de garaje
  8. Eder Sarabia, tras el Villarreal-Elche: 'Creo que lo justo habría sido un empate

Detenido un conductor de 22 años sin carnet y con positivo en drogas por atropellar a dos ciclistas en Orihuela

Detenido un conductor de 22 años sin carnet y con positivo en drogas por atropellar a dos ciclistas en Orihuela

El precio del crudo cae un 5% y las bolsas europeas abren en positivo

Casi 60 litros en Elche en dos horas pero sin servicios relevantes de Bomberos

Casi 60 litros en Elche en dos horas pero sin servicios relevantes de Bomberos

Niño Becerra sobre la recomendación de Suecia de tener dinero efectivo en casa: “¿Se baraja un gran apagón por fenómeno eléctrico o por ciberataque?”

Niño Becerra sobre la recomendación de Suecia de tener dinero efectivo en casa: “¿Se baraja un gran apagón por fenómeno eléctrico o por ciberataque?”

¿Por qué cuesta tanto ‘desengancharse’ de las redes sociales?

¿Por qué cuesta tanto ‘desengancharse’ de las redes sociales?

La lluvia cae con fuerza durante toda la mañana en Elche

Simulacro de ataque terrorista en el campo del Levante UD en València

El cerebro de una mosca recreado en un ordenador: la simulación que podría cambiar la historia de la ciencia

El cerebro de una mosca recreado en un ordenador: la simulación que podría cambiar la historia de la ciencia
Tracking Pixel Contents