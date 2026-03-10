Guerra en Oriente Medio
El Gobierno diseñará un plan de respuesta integral a la guerra consensuado con oposición y los agentes sociales
Se trata de ofrecer "medidas para proteger a hogares, a trabajadores, a empresas afectadas", y, a la vez, "medidas para acelerar la transición ecológica y fortalecer nuestra autonomía estratégica"
El Gobierno sigue estudiando la situacion derivada del conflicto en Oriente Medio antes de aprobar nuevas medidas para paliar las consecuencias. Aunque según avanzó la ministra portavoz, Elma Saiz, el Ejecutivo "lleva tiempo preparando un plan de respuesta integal" a los efectos de esta guerra.
Por ello, según señaló en la rueda de prensa posterior al Consejo de MInistros, "a lo largo de esta semana" se "intercambirán ideas con los grupos parlamentarios, con los agentes sociales -sindicatos y patronal-, y "escucharemos propuestas" de la Comisión Europea.
Para cerrar este plan seguirán "monitorizando la evolución de los datos. Todo ello para poner en marcha una respuesta calibrada y eficaz en un doble plano", comentó la también titular de Seguridad Social.
Según Saiz, el doble plano en el que quiere trabajar el Gobierno pasa uno "conyuntural", con "medidas para proteger a hogares, a trabajadores, a empresas afectadas", y otro "estructural, con medidas para acelerar la transición ecológica y fortalecer nuestra autonomía estratégica".
"Ya hemos antepuesto los intereses de la ciudadanía en otros conflictos como en el de Ucrania y lo volveremos a hacer porque estamos preparados", aseveró la portavoz del Ejecutivo.
