Tribunales
La juez imputa al gerente del Estadio Cartuja y a un exalto cargo de la Junta de Andalucía por los contratos con Rubiales
Javier Alonso
Madrid / Sevilla
- Absueltos siete acusados de tráfico de drogas al declarar ilegal el registro de una nave en San Vicente donde había marihuana
- Expertos juristas advierten: 'En Les Naus de Alicante no se han hecho viviendas públicas sino viviendas en suelo público
- Siete accidentes y retenciones en varias carreteras complican el tráfico en Alicante a primera hora
- La Generalitat impulsa la demolición del chalé ilegal de Cabezo Mortero en el corazón de Sierra de Escalona de San Miguel de Salinas
- Beto Company, tras el Atlético Madrileño – Hércules: 'Hemos perdido una oportunidad de pegar un buen golpe en la clasificación
- Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: “La pensión de jubilación hay que solicitarla, no se concede automáticamente”
- Eder Sarabia, tras el Villarreal-Elche: 'Creo que lo justo habría sido un empate
- ¿Cuál es el origen de esta misteriosa roca partida en dos en el desierto de Arabia Saudí?