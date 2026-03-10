Pedro Sánchez comparecerá el 25 de marzo en el Congreso y abre una ronda con los grupos para tratar la postura ante la guerra en Oriente Próximo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá finalmente el próximo 25 de marzo en el Congreso para dar cuenta de la postura del Gobierno ante la guerra en Oriente Próximo. Lo hará después de abrir una ronda de reuniones con los grupos parlamentarios para abordar este asunto, según confirman fuentes del Gobierno. El pasado viernes se registró la solicitud de comparecencia para que el líder del Gobierno dé cuenta de la reunión del Consejo Europeo del próximo 19 marzo, donde se tratará el conflicto bélico, según explican fuentes parlamentarias socialistas. En esa misma sesión, Sánchez abordará la posición del Gobierno sobre el conflicto.

La fecha de comparecencia se ha fijado en la reunión de este martes de la Junta de Portavoces del Congreso, y tendrá lugar tres semanas después de que estallara el conflicto con el ataque unilateral de EEUU e Irsrael del pasado 28 de febrero. El Partido Popular reclamó la semana pasada la comparecencia de Sánchez para dar cuenta de la situación internacional, y reclamó también someter a votación las decisiones ya anunciadas por el Ejecutivo, como el envío de la fragata 'Cristóbal Colón' a Chipre en misión defensiva. Una medida que no todos los socios del Gobierno apoyan, y que ha sido criticada por Podemos o BNG. En el Gobierno de momento rechazan plantear votación alguna.

Este martes, el Gobierno también ha anunciado que prevé iniciar una ronda de contactos con los grupos parlamentarios del Congreso para poner "en común" las posturas ante el conflicto. Desde el Congreso, la portavoz del PP, Ester Muñoz, en rueda de prensa este martes, ha afeado que nadie les hubiera informado de esa ronda de reuniones, confirmando que no habían sido tampoco convocados y sin confirmar la asistencia del principal partido de la oposición.

Los socialistas, más allá de defender que mantienen una línea “coherente” en política exterior, en línea con el rechazo a la invasión rusa de Ucrania o la guerra en Gaza, también argumentan que la bandera del “no a la guerra” en el polvorín de Oriente Medio es transversal, según sus encuestas. No solo entre su electorado, sino también entre una buena parte de los conservadores.

Los populares solicitaron el viernes que el presidente del Gobierno “dé cuenta de la posición del Gobierno en relación con las decisiones adoptadas en política exterior, europea y de defensa, y el impacto que las mismas tienen para los intereses generales de España”. Su objetivo es que se ponga el foco en “la situación de las relaciones bilaterales con Estados Unidos y sus efectos de aislamiento en materia de seguridad; así como las actuaciones previstas para preservar nuestra seguridad nacional”. La negativa a que EEUU pueda utilizar las bases de Rota y Morón ha provocado que Donald Trump amenace con romper relaciones comerciales.

Autorización del Congreso

La decisión del Gobierno de enviar la fragata Cristóbal Colón a Chipre en misión defensiva para contribuir con otros socios europeos a repeler la respuesta de Irán añade más urgencia a la comparecencia parlamentaria. Si desde el PP reclaman que se vote pidiendo autorización al Congreso, desde el Gobierno sostienen que no necesita autorización del Congreso al tratarse de una misión ya en curso, no de una nueva.

Según apuntaban fuentes del Ministerio de Defensa dirigido por Margarita Robles, la fragata está integrada en el grupo naval con el portaaviones francés Charles de Gaulle, “ya desde hace días en el ejercicio”. Ahora se trataría de realizar la misma labor, pero en otra localización, Chipre. Es decir, reforzando la idea de que era una operativa ya en marcha enmarcada en un contexto previo.

Escudo social

Mientras tanto, el Gobierno sigue monitorizando la evolución de los precios por los afectos de la guerra en Oriente Medio para aplicar un paquete de medidas de contención, en línea con las desplegadas durante la pandemia o la crisis inflacionista tras la invasión rusa de Ucrania.

Los socios de coalición presionan para aprobar cuanto antes un escudo social por la guerra. El PP también ha tomado la iniciativa presentando su propia batería de propuestas. Vinculadas principalmente a bajadas fiscales para contener la crisis energética o la deducción por hijo en el IRPF.