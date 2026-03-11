El Gobierno cierra por teléfono la ronda de contactos para el escudo social y queda a la espera de recibir propuestas

Diez días después de que estallase la guerra en Irán, las economías de todo el mundo aguantan la respiración a la espera de conocer la magnitud de las consecuencias que podría tener este nuevo conflicto bélico. En este escenario, el Gobierno de Pedro Sánchez ya ha abierto la puerta a impulsar medidas que puedan mitigar el golpe. En esa tarea, y también con el objetivo de calmar a los socios parlamentarios, Félix Bolaños ha cerrado una ronda telefónica exprés entre este martes y miércoles con los portavoces de los grupos parlamentarios para analizar la situación y recabar sus propuestas de cara a la elaboración de un futuro real decreto que, por el momento, no está previsto que llegue con el grueso de todas las medidas hasta después de la reunión del Consejo Europeo del 19 y 20 de marzo.

Con Sumar afeando ya la tardanza a la hora de elaborar un paquete de medidas que permita hacer frente a las consecuencias derivadas de la guerra, el ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes se ha puesto en contacto con la mayoría de sus socios en el Congreso: ERC, EH Bildu, PNV y BNG, según distintas fuentes parlamentarias. En esas conversaciones, que se producen desde este martes, Bolaños ha abordado el posible impacto de la escalada bélica en Oriente Próximo en la economía española y cómo está trabajando el Ejecutivo para encarar la situación.

El único grupo que ha declinado descolgar el teléfono a sido Vox. “Ni responde ni se espera que responda”, ha apuntado Bolaños cuestionando que se trataría de un partido “abiertamente favorable” a la guerra y por tanto que no le preocuparían “las consecuencias negativas que pueda tener en los españoles”. El Ejecutivo pretende recabar propuestas “para analizarlas y estudiarlas” con el objetivo de ver “cuáles pueden formar parte del plan de respuesta”.

La intención de Bolaños con estos contactos telefónicos también ha sido recabar las opiniones de los grupos y las propuestas que puedan plantear, ya que el Gobierno necesitará del apoyo de todos ellos para lograr la convalidación del futuro real decreto ley. Así, varias formaciones le han trasladado al ministro de Justicia que le harán llegar sus planteamientos. Fuentes parlamentarias de ERC señalan que sus medidas serán parecidas a las que ya pusieron sobre la mesa con la guerra en Ucrania. En la misma línea, fuentes de EH Bildu señalan que propondrán medidas "parecidas" a las de Ucrania o la crisis de aranceles. El BNG también hará llegar sus propuestas entre este jueves y viernes.

Por el momento, el aliado que más ha concretado sus planteamientos es el PNV. Según explican voces de la formación, le han explicado a Bolaños que el pasado viernes ya registraron una proposición no de ley en el Congreso con sus planteamientos "para garantizar la sostenibilidad de la industria", algo que les parece "fundamental para el mantenimiento del empleo en un sector clave". Serán estas mismas medidas las que le harán llegar al ministro, con algún añadido.

A la par, desde el Ejecutivo trabajan ya en las medidas necesarias para amortiguar el impacto de la subida del petróleo como consecuencia del cierre del estrecho de Ormuz, por donde pasa aproximadamente un 20% del petróleo mundial. Así lo ha explicado el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en una entrevista en TVE, donde ha explicado que esta misma semana realizarán distintas reuniones con agentes sociales y sectores económicos para ir perfilando la propuesta.

A la espera de los pasos en la UE

Aunque se da por hecho el golpe económico, en el Ejecutivo también quieren conocer con mayor precisión la escalada inflacionista para ajustar sus medidas, principalmente a nivel fiscal. Se evita poner una cifra sobre la variación del IPC (Índice de Precios de Consumo) en la que se activarían, pero en el Gobierno han situado como referencia desde el primer momento el plan de choque desplegado tras la invasión rusa de Ucrania. Unas medidas que se llevaron al Consejo de Ministros un mes después del inicio de la guerra, cuando la inflación se disparó un 3% en términos intermensuales, empujada como ahora por los precios energéticos.

Fuentes de los ministerios más implicados en la elaboración del paquete deslizan que su pretensión pasa por esperar a la reunión del Consejo Europeo del 19 y 20 de marzo para intentar acompasar los pasos a dar, por lo que enfrían la posibilidad de llevarlas al próximo Consejo de Ministros. Los mecanismos coordinados en la UE serían más efectivos, argumentan las mismas fuentes.