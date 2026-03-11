Hacienda detecta un incremento de 7,4 millones en el precio del acero del sevillano Puente del Centenario, investigado en la trama Ábalos

Un informe de la Intervención General del Estado (IGAE), organismo dependiente del Ministerio de Hacienda, dirigido el pasado 2 de marzo al juez del caso Koldo, Ismael Moreno, ha detectado un incremento en el precio del acero del Proyecto de Construcción de Tirantes del Puente del Centenario de Sevilla que podría llegar a los 7,4 millones. La adjudicación inicial, con un presupuesto de 71 millones, benefició a una UTE en la que participaban las empresas Acciona, Freyssinet SAU y Tecade SA, que lograron meses después el modificado de 13 millones de euros, en el que se elevó el precio del material, según especifica el documento, al que ha tenido acceso esta redacción.

Este alza del precio, concluyen los funcionarios de la IGAE, se produjo porque la Dirección General de Carreteras determinó el costo del acero en la obra modificada de Sevilla en 3,89 euros el kilogramo, cuando en realidad el fijado por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) era "sustancialmente más bajo, de 2,49 euros/kg".

Archivo - El ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán durante la Comisión de Investigación del ‘caso Koldo’, en el Senado / Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

El informe de la IGAE ha sido enviado por la Fiscalía Anticorrupción al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que investiga en una pieza separada del caso Koldo las presuntas irregularidades en contratos de obra pública del Ministerio de Transportes con José Luis Ábalos de ministro. En esta pieza separada también permenece investigado el ex director general de Carreteras Francisco Javier Herrero Lizano, bajo cuya dirección se habría gestionado el proyecto del modificado bajo sospecha, que se aprobó definitivamente el 5 de junio de 2023, cuando este imputado ya había cesado en su cargo.

Un incremento del 19,98%

La IGAE advierte, además, que el contrato del Proyecto de Construcción de Tirantes del Puente del Centenario de Sevilla tiene en tramitación una segunda modificación del mismo, "pero de la documentación remitida no consta que se haya aprobado. De aprobarse esta segunda modificación las modificaciones supondrían un incremento del 19,98%". Los expertos señalan que de superarse el 20 sería preceptivo un dictamen del Consejo de Estado y la resolución del contrato.

Asimismo, Hacienda alude a que un informe de 31 de agosto de 2022 de la Inspección de Servicios del Ministerio de Fomento aludía a que "el procedimiento para la fijación del precio nuevo" del acero "no seguía los criterios de la Abogacía del Estado", por lo que ponía en duda la cuantía económica determinada al compararlo con la base de precios de Adif.

El exministro Jose Luis Ábalos durante la audiencia preliminar en el Tribunal Supremo / Pool

Sin embargo, las empresas argumentaron que los precios de Adif se referían "a febrero de 2022, mientras que los indicados en la propuesta de modificado aluden a junio de 2022", lo que justificaría ese aumento en el precio del acero. Sin embargo, la IGAE explica que según la normativa "los precios nuevos se tiene que referir a la fecha de adjudicación del contrato y esa fecha fue mayo de 2021. En consecuencia, se debe comparar el precio de mayo de 2021 con el de febrero de 2022", completa.

Director general de Carreteras

Según especifica la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, el ex director general de Carreteras Herrero Lizano, imputado en el caso, se habría implicado en la intermediación para que se diera la adjudicación de la reforma del Puente del Centenario de Sevilla a la UTE liderada por Acciona.

Javier Herrero, ex director general de Carreteras, a la llegada a la Audiencia Nacional / José Luis Roca

La Guardia Civil desvela en sus informes de la existencia de una "discrepancia" entre Koldo García y el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán por el importe que les quedaría pendiente de percibir, tras su marcha del Gobierno, y que el primero cifraba en 450.000 euros. "Ambos interlocutores -apunta el informe- coincidían en identificar que a Ábalos se le debía 'lo de Sevilla', en alusión a unas obras a realizar en el Puente del Centenario en Sevilla". Precisamente, un directivo Acciona reconoció en su declaración en el Tribunal Supremo que su compañía contrató a Servinabar, que la UCO atribuye a Cerdán en relación a esta obra de Sevilla.

En una de las grabaciones halladas por la UCO en la vivienda de Koldo García este asesor asegura a Ábalos que "Santos, y tienes que hablar tú con él, está obsesionado con Sevilla, con el puente. Pero obsesión, es algo, por demás. Según me da a entender, yo entiendo que él se está jugando la vida [por] toda la presión que está ejerciendo, me parece a mí que se juega, o el puesto, o se juega la luna".