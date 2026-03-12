El PSOE echa el resto y suma a Zapatero al acto de fin de campaña de Pedro Sánchez el viernes en Valladolid

El PSOE echa el resto en las elecciones de Castilla y León. Los equipos de campaña para los comicios autonómicos del domingo 15 de marzo han sumado a última hora al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero al acto del cierre. Zapatero intervendrá en el mitin de este viernes en Valladolid junto al ministro de Transportes, Óscar Puente, el candidato a presidir la Junta, Carlos Martínez, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La intervención de Zapatero en la campaña ha sido clave para movilizar, según fuentes socialistas. Zapatero se ha volcado y ha estado hasta ahora en tres actos en León, Segovia y Candeleda (Ávila), con gran éxito de público. En la capital segoviana este miércoles, más de 650 personas acudieron a escuchar al exjefe del Ejecutivo y exlíder socialista a pesar de que los afiliados de la provincia son menos.

El acto de Valladolid que cerrará Pedro Sánchez se celebrará a las 18:00 horas en la Cúpula del Milenio, un escenario icónico para los socialistas que ha acogido todos los actos del líder socialista incluso desde las primarias. Este pabellón de la Exposición Universal de Zaragoza fue llevado a la capital del Pisuerga y se ha convertido en un talismán para Sánchez y su equipo desde que lo llenó en las primarias de 2017 que ganó a Susana Díaz.

Los socialistas, tanto Ferraz como la dirección autonómica, siguen confiando en obtener un buen resultado. Sus trackings internos dan empate técnico con el PP, y en algunos, con la lista de Carlos Martínez ligeramente por encima de la del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco. En el PSOECyL y también en la dirección federal el optimismo es evidente y no tiene nada que ver con las sensaciones que tuvieron antes de las elecciones de Aragón o de Extremadura, en las que los socialistas obtuvieron unos pésimos resultados.

El PSOE confía en obtener, al menos, los mismos 28 escaños que ya consiguieron en 2022 o alguno más. Pero creen que el PP puede bajar, ya que la subida del Vox podría cambiar el reparto de diputados entre las dos formaciones de la derecha.