GUERRA EN ORIENTE PRÓXIMO
Al menos 15 muertos en bombardeos israelíes en Líbano durante las últimas horas
Israel anuncia ataques contra la fuerza de élite de Hezbolá en Beirut
EP
Al menos 15 personas han muerto en las últimas horas en nuevos bombardeos israelíes sobre Líbano, según el último balance oficial publicado por el Ministerio de Sanidad libanés.
El incidente más grave es el de Nabatiye, donde han muerto siete personas, incluidos cuatro menores, y cinco personas más han resultado heridas, en un ataque israelí lanzado este sábado.
Por otra parte, en Sidón, cuatro personas murieron y dos más resultaron heridas en un ataque israelí, según recoge la agencia de noticias oficial libanesa, NNA. Y en Al Qatrani, en el distrito de Yezín, han muerto tres personas y seis más han resultado heridas también el sábado.
Este domingo
Ya este domingo, al menos una persona ha muerto y tres más han resultado heridas en un ataque israelí sobre Chahabil, en el distrito de Saida, según el Ministerio de Sanidad.
Por su parte, las Fuerzas Armadas israelíes han informado de un ataque sobre el cuartel general de la Fuerza Raduán --fuerzas especiales de la milicia de Hezbolá-- en Beirut.
"Hezbolá ubica sistemáticamente su infraestructura en medio de zonas residenciales en regiones civiles de todo el Líbano", ha denunciado la portavoz en árabe de las Fuerzas Armadas israelíes, Ella Waweya. Previamente, Israel había ordenado la evacuación de siete barrios del sur de Beirut, zona considerada el principal bastión de Hezbolá.
Además, Israel ha bombardeado "plataformas de lanzamiento ubicadas en la región de Qatrani", en Yezín, en los que supuestamente se estaban preparando ataques.
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