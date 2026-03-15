El PSOE rompe su racha negativa en Castilla y León, se come a su izquierda y sube en votos y escaños

El PSOE ha roto en Castilla y León la racha negra que inició en Extremadura -donde se hundió 10 escaños- y tuvo su continuidad en Aragón, donde perdió cinco. Con el 98% escrutado, los socialistas avanzan dos escaños en las Cortes de Castilla y León, de 28 a 30, y consiguen más votos que en 2022, con el 30,8% de los apoyos. Las elecciones autonómicas de Castilla y León suponen un bálsamo para un partido herido. Con una campaña electoral muy del territorio, hablando de los problemas de la región, pero contando también con todo el apoyo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y de los ministros, los socialistas detienen, al menos de momento, la cadena de derrotas que habían iniciado a finales de 2025.

Los socialistas tenían un buen pálpito cuando acabaron la campaña electoral el viernes. Ese día en Valladolid, cerraron con un acto espectacular que desbordó todas las previsiones de público (acudieron 4.000 personas, de las que unas 2.000 tuvieron que quedarse en la calle), y con una movilización superior a la esperada. Con estos mimbres, el PSOE ha conseguido atraer el voto útil contra el PP y Vox y rebañar los votos a la izquierda del PSOE. De hecho, Podemos ha perdido su escaño por Valladolid que precisamente ha ganado el PSOE.

Pedro Sánchez pidió el viernes en el cierre de la campaña la movilización "de todos los progresistas" en torno a las siglas del PSOE "independientemente de que antes hubieran votado a otras fuerzas". Y parece que lo ha conseguido. En Ferraz creen que gracias en gran parte al impulso del No a la guerra y a la firme postura del presidente del Gobierno frente a la guerra iniciada por EEUU e Israel contra Irán.

El candidato y alcalde de Soria, Carlos Martínez, también ha salido favorecido por su tirón personal como regidor al conseguir hacerse con un procurador que en 2022 correspondió a Soria ¡Ya!, que baja de tres diputados a uno. Con esos dos escaños extra de Valladolid y Soria, el PSOE pasa de 28 a 30 procuradores y se queda a la misma distancia del PP, tres escaños, que ya tuvo hace cuatro años, ya que los populares también suben dos. Por último, aunque el PSOE pierde un escaño en Burgos, como esperaba, finalmente ha conseguido hacerse con el nuevo procurador de Segovia, que ha subido en uno sus diputados por el aumento de la población.

Tanto la dirección federal del PSOE como la regional vieron muy satisfactorios estos resultados. Por supuesto, no han conseguido su sueño de superar al PP. De hecho, han fallado en la previsión que tenían de un Vox mucho más fuerte y un PP más débil. Pero sus 30 diputados saben a gloria después de los batacazos electorales previos. Antes del domingo, casi todos en el PSOE daban por bueno igualar los 28 escaños de 2022, con lo que los 30 finalmente conseguidos superan todas las previsiones.

Los socialistas no solo ganan dos escaños en un momento en el que hay un fuerte desgaste del Gobierno de España. Ganan también votos con respecto a la convocatoria de hace cuatro años y confirman la fortaleza del bipartidismo en una región donde el PP y el PSOE siempre se han mostrado más fuertes que en el resto de España.

Los resultados confirman que el PSOE ha ido de menos a más a medida que avanzaba la campaña. La irrupción de la guerra de Irán en las últimas semanas y la recuperación del No a la guerra de 2003, la consigna que movilizó a miles de ciudadanos contra la invasión de Irak que el Gobierno de Aznar apoyó con entusiasmo. En Ferraz daban por hecho que enarbolar esa bandera es mucho más eficiente en unas elecciones generales, pero cerrados los 15 días de mítines en Castilla y León, ahora admiten que ha ayudado para sacar a buena parte de sus bases de la abstención y para arañar votos a la izquierda del PSOE.

Carlos Martínez ha conseguido avanzar en una situación extremadamente difícil y con muy poco tiempo para reordenar un partido herido tras el proceso interno que desbancó al anterior secretario autonómico, Luis Tudanca. En febrero de 2025, Ferraz forzó el relevo en la cúpula regional y aupó al alcalde de Soria a la Secretaría General del PSOECyL. Las heridas de aquel procesos siguen abiertas, pero los críticos han ayudado en su mayoría en sus circunscripciones para sostener o mejorar sus resultados de hace cuatro años.

El PSOE sí esperaba que el PP de Mañueco sufriera en mayor medida el desgaste de 39 años de gobierno ininterrumpidos del PP.