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Elecciones autonómicas

Mañueco no descarta un gobierno con Vox en Castilla y León

Alfonso Fernández Mañueco fue recibido por Alberto Núñez Feijóo en la sede del PP, donde no descartó un nuevo gobierno de coalición con Vox tras las elecciones, aunque prioriza gobernar en solitario

MADRID, 16/03/2026.- El presidente en funciones de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, atiende a los medios a su llegada a la reunión de la Junta Directiva Nacional del Partido Popular este lunes en Madrid. EFE/ Javier Lizón

MADRID, 16/03/2026.- El presidente en funciones de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, atiende a los medios a su llegada a la reunión de la Junta Directiva Nacional del Partido Popular este lunes en Madrid. EFE/ Javier Lizón / Javier Lizón / EFE

Mariano Alonso Freire

Madrid

Alfonso Fernández Mañueco llegó este lunes a la sede de Génova 13 en medio de un gran tumulto mediático y fue recibido justo en la puerta de la sede del Partido Popular (PP) por Alberto Núñez Feijóo y todos los asistentes a la reunión de la Junta Directiva Nacional, que le ovacionaron. Antes de eso, el desde ahora presidente en funciones de la Junta de Castilla y León no descartó un nuevo gobierno de coalición con Vox, como el que hizo ya en el año 2022, siendo el primero de los dirigentes populares en alcanzar un pacto para gobernar junto a los de Santiago Abascal.

Pero volvió a reiterar, como durante toda la campaña electoral, que su prioridad será volver a gobernar en solitario, como ha hecho durante la segunda mitad de la legislatura autonómica, tras la salida de Vox en 2024. "Mi experiencia, en esta ñultima legislatura, ha sido un gobierno en coalición y un gobierno en solitario. Lo mejor, para mi tierra ha sido un gobierno en solitario, porque ha habido mayor crecimiento económico, mejor gestión de los servicios públicos, más eficaz, y además una estabilidad política", abundó al respecto.

Mañueco explicó así su filosofía tras las elecciones en las que ha mejorado en número de procuradores en las Cortes y en porcentaje de votos su propio resultado de hacxe cuatro años: "No se trata de sillones, no se trata de sentarnos en el gobierno o no, tenemos que hacer un proyecto de futuro".

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