Acciona Construcción cifra sus pagos a la empresa vinculada a Santos Cerdán en 6,8 millones frente a los 10,2 identificados por la UCO como abonos

Acciona Construcción, la empresa que ha visto cómo cuatro de sus exresponsables acababan imputados en el caso Koldo, ha remitido un informe de 151 páginas a la Audiencia Nacional en el que cifra en 6.842.998 euros los pagos que entre 2015 y 2015 realizó a Servinabar, la empresa de Joseba Antxon Alonso, cuya titularidad se vincula al exsecretario general del PSOE Santos Cerdán, frente al total de 10.286.974 euros identificado por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en sus informes, lo que representa un 67% de los abonos.

El informe, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, ha sido suscrito por los abogados de la entidad, Ignacio Ayala y Javier Sánchez-Vera, y se realiza "a partir de las 174 empresas identificadas con vínculos mercantiles relacionados [...] y tras obtener la base de datos de facturación de proveedores de Acciona Construcción", a la que facturaron un monto total 163.481 millones de euros. Con esa premisa, se centra en la que está bajo la lupa de los investigadores: Servinabar, de la que dice que, además de por haber sido señalada por la UCO, por su tamaño, presenta un mayor peligro en las facturaciones. Según los investigados, el 75% del beneficio de Servinabar procede del 2% que pactó recibir de Acciona Construcción por obra, conforme el memorando de colaboración que suscribieron.

No obstante, salvo en la diferencia de los abonos, los demás apartados no presentan diferencias relevantes respecto de lo sostenido por la UCO. Así señala que "la facturación total emitida por Servinabar a Acciona Construcción en el periodo de referencia asciende a 6.897.500 euros, de la que ha sido abonada la cantidad de 6.842.998". Añade que "todas las facturas han sido pagadas, con excepción de cuatro, que permanecen bloqueadas, por un importe conjunto de 54.503". Señala que como "los abonos incluyen operaciones de diversa naturaleza y no exclusivamente cobros por facturación, la comparación debe interpretarse únicamente como una referencia global y no como una correspondencia directa".

"No se han identificado incidencias ni discrepancias respecto a la naturaleza, trazabilidad, documentación soporte o registro contable de los cobros percibidos por Acciona Construcción, considerándose movimientos habituales y correctamente justificados, principalmente asociados con aportaciones de socios vinculadas a las UTEs afectadas", explica el dictamen entregado en el Juzgado Central de Instrucción número 2.