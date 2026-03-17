El PSOE rechazará la iniciativa del PP para ampliar los supuestos de la prisión permanente revisable

A falta de sorpresa de última hora, la iniciativa impulsada por el PP para ampliar la prisión permanente revisable será rechazada esta tarde por el pleno del Congreso. El portavoz del PSOE, Patxi López, ya ha anunciado que su formación se opondrá a la proposición de ley de los populares porque solo pretende "meter ruido". La reforma planteada por el PP propone ampliar los supuestos castigados con esta pena e incluir así la desaparición del cadáver de la víctima o su ocultación y la reincidencia de asesinato.

En una rueda de prensa en el Congreso, el portavoz socialistas ha defendido que la ciudadanía no se muestra preocupada por esta cuestión, sino por la situación de los servicios sociales. Así, ha criticado a los conservadores por querer "enrredar" con esta proposición de ley queriendo "hacer norma lo que es una excepción". Ante esta negativa, al PP solo le queda buscar el respaldo de Junts, el único partido que, por el momento, no ha dejado clara su intención.

En concreto, la proposición de ley del PP establece una modificación del artículo 140 del Código Penal, donde está regulada la prisión permanente revisable, para incluir entre los supuestos "la ocultación del cadáver y la reincidencia en el delito de asesinato" o que el homicida "hubiere sido condenado con anterioridad como reo de delito de asesinato". Los populares ya defendieron una iniciativa idéntica en 2022, impulsada por Marisol Burón, madre de Marta Calvo. En esa ocasión, los socialistas sí que dieron su visto bueno.

Fuentes del Grupo Socialista evitan explicar este cambio de posición y añaden que el PSOE es partidario de hacer las reformas legales necesarias para que la ocultación del cadáver en los casos de asesinato sea un agravante de este delito. Pero no que directamente se incluya este hecho entre los delitos penados con la prisión permanente revisable. "No se puede legislar al calor de sucesos lamentables que levantan la indignación de la gente; es necesario legislar con la cabeza fría", explicaron las mismas fuentes.