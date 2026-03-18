Aldama entrega en la Audiencia Nacional el sobre con el que sostiene que hubo financiación ilegal del PSOE

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ya tiene en su poder el sobre con el que el comisionista Víctor de Aldama sostiene que puede probar la presunta financiación ilegal del PSOE, una acusación recurrente por su parte desde que abandonó la prisión tras empezar a colaborar con la justicia en noviembre de 2024. La entrega se ha producido la semana pasada de forma secreta, después de una primera citación por parte del titular del antiguo Juzgado Central de Instrucción número 2, que acabó siendo anulada, y en la que el empresario también ha prestado declaración en relación con su contenido y cómo llegó a sus manos, confirmaron a EL PERIÓDICO fuentes jurídicas.

De esta forma la prueba esgrimida por el comisionista para intentar volver a negociar con la Fiscalía Anticorrupción ya está incorporado a la causa en la que se investigan los pagos en efectivo que realizaba el PSOE a sus cargos y empleados. Es una pieza desglosada del caso Koldo que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 recibió del Tribunal Supremo antes que el exministro José Luis Ábalos renunciara a su escaño y que desde entonces se encuentra bajo secreto. En ella el magistrado requirió al partido socialista todos los pagos que hubiera realizado en efectivo a dirigentes y trabajadores.

El empresario se refirió al sobre que ahora ha entregado durante la declaración que prestó ante el juez Santiago Pedraz en el caso en el que se investiga un fraude fiscal de hidrocarburos superior a los 180 millones de euros, el pasado 29 de enero. "Si no les importa es algo que tenemos que negociar con ustedes directamente, estamos hablando de financiación ilegal del partido. Es relativo al negocio de hidrocarburos con financiación ilegal del PSOE y de la Internacional Socialista", respondió de forma literal al fiscal Anticorrupción Luis Pastor, para a continuación señalar que quien le facilitó esa documentación de la petrolera venezolana PDVSA había sido la entonces vicepresidenta y actual presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

Declaración de Luis Alberto Escolano, testaferro de Aldama / PI STUDIO

Aldama se refería a la fotografía de un sobre, encontrada en los teléfonos requisados por la UCO, en el que aparecía como remitente el entonces presidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA), Manuel Quevedo Fernández, y como destinataria Delcy Rodríguez. Los agentes no encontraron el sobre al registrar la vivienda y las empresas del su amigo Alberto Escolano, ubicadas en Calatayud (Zaragoza), con el que comprobaron que el comisionista se había reunido.

Niega el de Pano

Lo que sí ha negado siempre el comisionista es cualquier relación con los pagos en efectivo que la empresaria Carmen Pano dice que hizo en la sede central del PSOE, en la madrileña calle de Ferraz, para hacerle un favor a él. Según la versión de la mujer, acudió al despacho de Aldama a recoger el dinero, porque él no podía llevarlo personalmente, y lo trasladó a la sede socialista en el coche de su amigo Álvaro Gallego.

El comisionista declaraba en la causa instruida en el Juzgado Central de Instrucción número 5 en relación con sus gestiones para que la empresa Villafuel pudiera conseguir una licencia de operador de hidrocarburos, para lo que pidió ayuda a Koldo García, exasesor del ministro José Luis Ábalos, quien le concertó citas con los ministerios correspondientes. Tras asegurar que actuaba como intermediario, Aldama negó ante el juez haberse reunido con el exjefe de Gabinete de Industria Juan Ignacio Díaz Bidart para mediar por la empresa de Claudio Rivas Ruiz-Capillas, uno de los supuestos cabecillas de la trama: "Niego que me reuniera con él, ni he estado en [el bar] La Tragantía [en una reunión]. Nunca he visto a ese señor".