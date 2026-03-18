Directo | Feijóo acusa a Sánchez de "aprovecharse de la guerra" y el presidente le pide que "rectifique" su actitud respecto al conflicto de Irán

Casi 20 días después del inicio de la guerra en Irán, Pedro Sánchez ha acudido al Congreso por primera vez para hacer frente a la sesión de control al Gobierno. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, le ha acusado de "aprovecharse de la guerra" con su tardanza a la hora de aprobar medidas para hacer frente a las consecuencias económicas del conflicto bélico en Oriente Próximo. En frente, el presidente del Gobierno ha criticado su posición respecto al ataque "unilateral" de Estados Unidos e Israel: "No puede usted alentar a quien incendia y luego quejarse de los efectos del humo que provoca el incendio". Así, le ha reprochado que lleva 18 días "equivocándose" y le ha pedido que "rectifique".

"Han pasado 20 días y usted no ha hecho nada. Usted no tiene prisa, pero los transportistas, los pescadores, los agricultores, la industria, las empresas, las familias, sí tiene prisas. Cada día sin aprobar ayudas es un día más que usted se aprovecha de la guerra, un día que el gobierno recauda más y los españoles tienen menos", le ha espetado Feijóo al jefe del Ejecutivo. Además, le ha lanzado una advertencia, que no traiga todas las medidas contra la guerra en un decreto 'ómnibus', como hizo en los meses anteriores, porque su partido no lo respaldará.

Tras estas palabras, Sánchez ha acusado a Feijóo de "poner la venda antes de la herida" y estar ya anunciado que votarán en contra del real decreto que apruebe el Gobierno el próximo viernes en un Consejo de Ministros extraordinario. "Usted no aclara si apoya o no la guerra de Trump y de Israel en Irán. No lo aclara. Pero no puede usted alentar y apoyar a quien incendia y luego quejarse de los efectos del humo que provoca el incendio. Llevan 18 días equivocándose, señor Feijóo, rectifique. Pero no porque sea de sabios, porque es su responsabilidad", le ha espetado Sánchez.

Acuerdos y medidas

El jefe del Ejecutivo ha tenido también que enfrentar las preguntas de las portavoces del PNV y de Podemos, Maribel Vaquero y Ione Belarra, respectivamente, sobre cómo va a actuar el Gobierno ante las consecuencias de la guerra. La diputada jeltzale le ha cuestionado, concretamente, sobre cómo pretende lograr los consensos necesarios en la Unión Europea para que se eliminen las reglas de gasto y se pueda destinar más dinero a encarar la actual crisis de precios. Y, al igual que Feijóo, le ha dado otro aviso sobre la futura convalidación del real decreto en el Congreso, prevista para la semana que viene. "No se la juegue esta vez. Negocie y acuerde para salvar esta mayoría negativa".

"Lo haré", ha respondido Sánchez, aunque ha evitado en todo momento dar información sobre el plan en el que está trabajando el Gobierno. Lo único que ha dicho es que el Ejecutivo no se va a quedar en lo "urgente" y que también pondrá el foco en lo importante, refiriéndose a seguir impulsando la política de energías renovables que permitan una "mayor resiliencia" a todos los operadores económicos ante las fluctuaciones del precio del petróleo.

Castilla y León

También se ha colado en el debate los resultados de las elecciones en Castilla y León. Feijóo, tirando de ironía, ha felicitado a Sumar y Podemos por haberse quedado fuera de las Cortes y después se ha dirigido a Sánchez: "Por más que disimule, diez derrotas no es una mala racha, es un veredicto. Al superhéroe de la democracia, como le llama su ministra, le están fallando sus superpoderes. Ni cuelan sus maniobras, ni sus cortinas de humos, ni sus mentiras, ni su discurso del miedo. El que da miedo a los españoles es usted. Señor Sánchez, usted es un perdedor y ha llevado a su partido a perder toda las elecciones los últimos 4 años".