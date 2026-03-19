Globalia constata ante el Supremo que no pagó nada a Aldama porque no logró recuperar los 205 millones de dólares que le debe Venezuela

La celebración del primer juicio del caso Koldo cada vez está más próximo y el Tribunal Supremo sige recibiendo la documentación que reclamó tras la vista de cuestiones preliminares a distintas empresas: Tragsatec, en relación con la contratación de Jésis Rodríguez, que fue pareja del exministro José Luis Ábalos, y Globalia, por los contratos que firmó con Soluciones de Gestión y el comisionista Víctor de Aldama. La compañía turística ha aportado este jueves un centenar de páginas con documentos en los que acredita que no pagó nada al empresario porque su contrato preveía que solo cobrara si sus gestiones funcionaban, y nunca recuperaron del Gobierno venezolano los 205 millones de dólares por los que debía intermediar.

La documentación remitida al Supremo, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, señala que fue Aldama quien se ofreció para repatriar el dinero que "Air Europa tenía y tiene retenido en Venezuela desde el año 2013". Firmaron con él un contrato para ello en el que quedaba estipulado que "el pago de cualquier cantidad en relación con el citado contrato estaba supeditado al éxito de su mediación y gestión, tal y como se indica en el contrato, y dado que no se cumplió con el objeto del contrato, es decir no se cobró de la cantidad adeudada por el Estado Venezolano, no se retribuyó cantidad alguna al señor Aldama y, por tanto, no existen facturas emitidas en relación con el citado contrato".

Añade que "a fecha de la contestación del presente requerimiento Air Europa mantiene derechos de crédito frente al Estado Venezolano por importe de unos 205 millones de dólares estadounidenses. Esta deuda se originó como consecuencia de la imposibilidad de repatriar los fondos generados por la venta de billetes de avión en bolívares desde el año 2013, debido a las severas restricciones impuestas por los organismos de control cambiario en Venezuela. A pesar de las gestiones realizadas dicha cantidad no ha podido ser cobrada por Air Europa y se mantiene por tanto el crédito frente a Venezuela".

Vuelos con mascarillas

A petición de las acusaciones populares, el Supremo solicitó el aporte documental de las contrataciones de la empresa que se llevó los contratos millonarios de organismos dependientes de Transportes, Soluciones de Gestión, para el porte del material sanitario "desde la República Popular China", con identificación de "vuelos y horarios que trajeron mercancía" de la empresa vinculada con Aldama.

A este respecto, la compañía reconoce que durante la duración del estado de alarma se llevaron a cabo diversos contratos charter de avión con tripulación con la empresa recomendada por el comisionista Víctor de Aldama que se llevó los contratos para la compra de mascarillas para diferentes administraciones gestionadas por el PSOE. Afirma que los vuelos se realizaron de acuerdo con las rutas y las fechas solicitadas y "estableciéndose precios de mercado según las circunstancias existentes en el momento", si vienen algunos de los vuelos previstos en los contratos no llegaron finalmente a operarse".

Además, la documentación revela que Globalia también compró mascarillas a Soluciones de Gestión para cumplir con las normas para suministrar la mascarilla obligatoria para la tripulación y pasajeros. Compró un total de 1.280.000 unidades por 2,3 millones de euros, a 1,85 euros la unidad. Ni en los vuelos charter ni en los casos que intermedió Globalia Broker existía una tarifa oficial, las negociaciones de los vuelos se realizaron en función de la oferta y la demanda caso a caso. Añade que "ninguna compañía del Grupo Globalia cobró cantidad alguna de Soluciones de Gestión por los vuelos operados por lberia para traer mascarillas".