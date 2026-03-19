Por el tiempo que estuvo preso
El Supremo rechaza el recurso con el que Sandro Rosell pedía elevar su indemnización por el tiempo que estuvo preso para acabar siendo absuelto
El Alto Tribunal no aprecia interés casacional en su impugnación y declara que la Audiencia Nacional no se apartó de la jurisprudencia existente, al concederle 232.500 euros en vez de los 30 millones que él solicitaba
La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha rechazado sin siquiera admitir a trámite el recurso de casación con el que el expresidente del Fútbol Club Barcelona Sandro Rosell trataba de elevar la indemnización con la que la Audiencia Nacional le resarció por los casi dos años que estuvo en prisión preventiva por unos hechos de los que terminó siendo absuelto. El empresario solicitaba una indemnización de 29,7 millones de euros frente a los 232.500 euros que le concedió la Audiencia.
El Supremo inadmite su recurso contra la sentencia que le indemnizó por los 645 días que pasó en prisión provisional, entre mayo de 2017 y febrero de 2019, por "falta de interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia". El empresario catalán calculaba que su indemnización debía ser muy superior a la concedida por los perjuicios causados por la prisión provisional, tanto morales como económicos derivados de la obligación de abandonar sus negocios durante ese tiempo, los gastos que le supuso su defensa legal y los costes de los desplazamientos de sus familiares a la cárcel, en Madrid, para visitarlo.
La Sala de lo Contencioso del Alto Tribunal afirma que la impugnación rechazada “cuestiona la valoración probatoria efectuada por el tribunal de instancia, pretendiéndose realmente la obtención de un pronunciamiento ad casum, esto es, sobre la cuestión de fondo del pleito en un sentido diferente al acordado por la Sala, lo cual resulta incompatible con el vigente sistema casacional de marcada vocación nomofiláctica (de protección de la norma jurídica) y de generación de jurisprudencia uniforme”.
Asimismo, destaca que la sentencia de la Audiencia Nacional no contiene, ni la parte lo justifica, el apartamiento deliberado de la jurisprudencia existente que alega. La Audiencia Nacional dio en parte la razón a Rosell frente a la negativa del entonces Ministerio de Justicia a recibir una indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado por errores de la justicia.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los profesores de Alicante ya planean encierros en los centros, parar las clases en mayo y no poner notas
- Una mujer paga el comedor a la niña de Alicante tras denegarle el servicio el colegio por la deuda de sus padres
- El Almendro, Teclo y otras antiguas fábricas de turrón del casco urbano: Xixona tiene una idea de qué hacer con ellas
- Un colegio religioso de Alicante expulsa a una niña vulnerable de nueve años del comedor porque su familia debe casi 400 euros
- ¿Un mercadillo bajo tierra? Existe y está en este pueblo de Alicante
- El Gran Hotel Bali, el hotel más alto de Europa, refuerza sus instalaciones con nuevas mejoras durante el último año
- El Hércules ficha a Fede Vico del mercado de parados
- La Generalitat rechaza quedarse con las viviendas protegidas de Les Naus de Alicante a las que quieren renunciar sus propietarios