La Fiscalía Europea abre una investigación por fraude en el mantenimiento de las vías del AVE de Adamuz

La Fiscalía Europea ha abierto una investigación sobre un posible fraude relacionado con fondos de la UE destinados al mantenimiento del tramo de vía férrea cercano al kilómetro 318,7 y la localidad de Adamuz (Córdoba), en la línea de alta velocidad (AVE) que conecta Madrid y Sevilla, según ha confirmado este organismo en una nota de prensa.

La Fiscalía Europea independiente de la Unión Europea es la responsable de investigar, enjuiciar y juzgar los delitos contra los intereses financieros de la UE. Según el ministro de Transportes, Óscar Puente, este órgano "investiga el accidente de Adamuz desde nada más producirse. En todos los casos en los que hay involucrados fondos europeos sucede así", ha zanjado.

La Comisión aprobó el 25 de junio de 2024 una subvención de 111.646.340 euros procedentes del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) para la mejora de la línea. Ya desde diciembre de 2023 señaló en un documento que la línea de alta velocidad ferroviaria Madrid–Sevilla estaba “obsoleta en comparación con el resto de la red de alta velocidad española” y reconocía expresamente la necesidad de una modernización para garantizar que la infraestructura cumpliera “las normas europeas de interoperabilidad ferroviaria y los requisitos de la red transeuropea de transporte (RTE-T)”.

Según la propia información oficial de la UE, las obras del proyecto incluían “la sustitución de raíles y traviesas, la mejora estructural de puentes y túneles, la estabilización de terraplenes y la adaptación del sistema de drenaje”. “Se renovarán los edificios e instalaciones necesarios para el funcionamiento de la línea y se mejorarán las vías de servicio y acceso

Fuentes del Ministerio han explicado este viernes que la justificación de los fondos europeos concedidos a esa obra se ha ido haciendo "con absoluta normalidad a medida que se ejecutaba". Además, afirman que han tenido y tendrán "máxima colaboración con la Fiscalía Europea en la información que vaya solicitando, como ya está haciendo Adif. Es normal que revise la documentación".

En concreto, los fiscales Luis Miguel Jiménez Crespo y Juan José Navas Blánquez reclamó el pasado 30 de enero al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que identificara "todos los contratos suscritos y los correspondientes expedientes en relación con el tramo de la red ferroviaria en la que tuvo lugar el siniestro ferroviario".

La UTE Guadalmez-Córdoba, compuesta por las empresas Azvi, Ferrovial Construcción, Agrupación Guinovart Obras y Servicios Hispania (OHLA) y Contratas y Ventas (FCC) resultó adjudicataria en 2022 del contrato para mejorar y acondicionar la infraestructura del tramo de AVE entre Guadalmez (Ciudad Real) y Córdoba, de 80,7 kilómetros de longitud, por un total de 52.492.342 euros. En este tramo se produjo el accidente de trenes de Adamuz, en el que han fallecido 46 personas.

Un supuesto sabotaje

De forma reciente, la Fiscalía de Córdoba remitió al Tribunal de Instancia de la localidad de Montoro un manuscrito anónimo que apunta a un presunto sabotaje como causa de la catástrofe ferroviaria ocurrida en Adamuz el 18 de enero pasado.

La denuncia, enviada inicialmente a la Fiscalía de Barcelona, destaca la supuesta existencia de "una pequeña explosión" en el tren Alvia y de "dos vías segadas" en el tramo del accidente, e invita a "reflexionar" sobre estas circunstancias.

En un decreto del 25 de febrero pasado, la Fiscalía barcelonesa acordó incoar un expediente gubernativo; remitir las actuaciones a la Fiscalía cordobesa, por considerarla competente territorialmente, y archivar este expediente, enviando la documentación original a Córdoba. A principios del presente mes de marzo, la Fiscalía de Córdoba resolvió remitir la denuncia a la plaza 2 de Instrucción de Montoro, que investiga el siniestro.