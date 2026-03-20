CASO SUPERCOPA
El socio de Piqué pide a la jueza que desbloquee las cuentas de Kosmos para cobrar su parte del negocio de la Supercopa
La empresa saudí Sela y la firma del exjugador del Barça acordaron unos honorarios del 5,5% del dinero que recibiera la sociedad
El empresario Fernando Soler, socio del exfutbolista Gerard Piqué, ha reclamado este viernes a la jueza que investiga el caso Supercopa, Delia Rodrigo, que desbloqueé las cuentas de la empresa Kosmos para cobrar su su parte del negocio de la Supercopa, según ha adelantado la Cadena Ser y ha confirmado esta redacción.
Soler, que ha declarado como testigo en el Juzgado de Instrucción número 2 de Majadahonda (Madrid) ha respondido, a preguntas del fiscal, que él mantenía contacto con la empresa pública saudí, Sela, con anterioridad y que trabajó para Kosmos, la empresa de Piqué, para tratar de llevar la final de la Supercopa de España al país árabe. Ambas partes acordaron unos honorarios del 5,5% del dinero que recibiera la empresa, que tiene las cuentas bloqueadas por la jueza Rodrigo.
La Cartuja
Por otra parte, el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil revela que dos de los investigados en el caso Supercopa, que instruye la jueza de Majadahonda (Madrid) Delia Rodrigo, habrían cobrado parte de los fondos abonados por la sociedad Estadio de la Cartuja --durante la etapa de Luis Rubiales como presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF)-- por las obras de adecuación del terreno de juego sevillano para que se disputaran cuatro partidos de la fase final de la Eurocopa 2020.
En concreto, los agentes apuntan en su informe, de 23 de febrero y al que ha tenido acceso esta redacción, la existencia de pagos a Gruconsa, de esta sociedad a Dismatec Sport; administrada de hecho por Francisco Javier Martín Alcaide, alias 'Nene', amigo de Luis Rubiales; y de la mercantil Dismatec con destino al despacho GC Legal (dirigida por Tomás González Cueto), que ejercía el cargo de comisionado de Control Externo de la RFEF.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Almendro, Teclo y otras antiguas fábricas de turrón del casco urbano: Xixona tiene una idea de qué hacer con ellas
- Hallan un vertedero con toneladas de residuos de cultivos ilegales de marihuana en San Miguel de Salinas
- ¿Un mercadillo bajo tierra? Existe y está en este pueblo de Alicante
- El colegio de Alicante niega ahora dejar a ningún niño sin comer, pese a denegarle el servicio a la alumna por la deuda de su familia
- El Campello organiza visitas guiadas a la Torre de la Illeta y al yacimiento arqueológico en Semana Santa: qué días y cómo apuntarse
- Los profesores de Alicante ya planean encierros en los centros, parar las clases en mayo y no poner notas
- Educación tiene previsto suprimir la asignatura de Religión Islámica en el nuevo colegio de Almoradí
- Wisdom, el ave más vieja del mundo, sigue procreando a sus 75 años