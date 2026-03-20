PSOE y Sumar pactan un decreto con medidas en vivienda separado del plan anticrisis por la guerra

El Consejo de Ministros extraordinario de este viernes para aprobar las medidas del decreto anticrisis por la guerra de Irán comenzó pasadas las 11.30 horas, con más de dos horas de retraso después del fortísimo choque en la coalición de Gobierno y del plantón de Sumar. Los cuatro ministros del ala minoritaria, capitaneados por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, se negaron a aprobar el plan diseñado por el Gobierno, por no incluir su exigencia de prohibir los desahucios y prorrogar los contratos de alquiler. Después de una negociación in extremis, con reuniones de crisis entre Pedro Sánchez y Yolanda Díaz junto a un reducido grupo de ministros, la reunión de Gobierno ha podido arrancar con las dos alas de la coalición. Finalmente se acordó aprobar un decreto propio para las medidas en vivienda.

El plantón, que se prolongó durante algo más de dos horas dos horas, ha impedido que se celebre a la hora prevista la reunión del gabinete que preside Pedro Sánchez fijada para las 9:30 horas. Las dos alas del Gobierno han ngeociado in extremis durante este tiempo para salvar la situación. La reunión comenzó, aunque desde Sumar admiten que aún faltan "flecos" que se negociarán durante el desarrollo del Consejo de Ministros.

Aun sin la presencia de los ministros de Sumar, desde primera hora habría quórum para aprobar el paquete este viernes, pero Moncloa optó por tratar de reconducir la situación, pues esto abriría una brecha entre los socios con consecuencias impredecibles en la alianza de Gobierno.

Ligar la bajada del IVA al control de beneficios

Los motivos del plantón de Sumar eran la insuficiencia del paquete de medidas diseñado por el ala socialista. "El decreto que en este momento está encima de la mesa se basa fundamentalmente en rebajas del IVA", se quejan en el ala minoritaria, que se quejan del planteamietno de Moncloa. "En estos términos no hay acuerdo".

"No hemos entrado al consejo porque se está negociando vivienda y márgenes empresariales", aseguran desde Sumar. Así, desde el ala minoritaria detallan que están trabajando con el PSOE en condicionar la bajada del IVA a la electricidad, que prevé aprobarse en Consejo de Ministros, a un control del beneficio empresarial de las grandes eléctricas, "para obligar por ley a que la bajada fiscal repercuta al ciudadano y no engorde los márgenes de las grandes empresas", detallan.

En materia de vivienda, las dos cuestiones que se abordan son la prórroga de contratos de alquiler, para limitar el impacto de la previsible subida de las rentas de arrendamiento que supondrá la renovación de 600.000 contratos; y la suspensión de desahucios, una medida que ya se incluyó en escudos sociales anteriores y que Junts tumbó en el Congreso en febrero.

Además, el paquete de medidas incluirá la prohibición del despido objetivo por parte del Ministerio de Trabajo para aquellas empresas que han recibido ayudas por la guerra de Irán.

El enfado es notable en las dos alas de la coalición; en Sumar por la negativa sistemática de Moncloa a una de sus principales banderas, y en el ala socialista, por las formas usadas por los ministros de Sumar negándose a iniciar la reunión.

Tensión

En los últimos días, la negociación ha llegado al límite. Sumar no ha renunciado a incluir la prórroga de 600.000 contratos de alquiler, pese al rechazo de Moncloa, y ha llegado a dejar en el aire su apoyo al paquete. Las tensiones han aumentado en las últimas horas, y el golpe en la mesa del socio minoritairo ha llegado este mismo viernes, cuando se han tenido que abrir conversaciones in extremis para reconducir la situación.

Desde el área económica del Gobierno, que liderado el aterrizaje de las propuestas en el texto del decreto y las negociaciones con los grupos, descartaban medidas en materia de alquileres por la incompatibilidad con el PP y socios parlamentarios como Junts. “Lo que incorporaremos serán medidas que cuenten con el consenso del resto de grupos”, insistían este jueves.

Su análisis es que los posconvergentes, pero también el PNV que se opone a propuestas como recuperar la moratoria antidesahucios, podrían llegar a aceptar un límite del 2% a la subida de los alquileres, en los contratos que vinculan su actualización anual al IPC. De ahí que fuentes de las negociaciones se abran a ponerla sobre la mesa si se acelera inflación -el último dato de febrero la sitúa en el 2,3%- en un futuro paquete.

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